Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице. Вратаря могут выписать 6 мая

    Футболисты «Порту» навестили в больнице своего вратаря Икера Касильяса. Испанец перенес на тренировке инфаркт.

    Сообщается, что выписать спортсмена могут уже 6 мая – спустя пять дней после поступления. Касильяс выступает в Португалии с 2015 года.

    • 37-летний Касильяс перенес инфаркт в среду, 1 мая. Ему сделали операцию на сердце.
    • Издание Marca утверждает, что дальнейшая карьера голкипера маловероятна.
    • Касильяс – двукратный чемпион Европы и чемпион мира.

    Источник: Твиттер «Порту»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5327

      KLIM777 1 час назад

      Молодцы! Здоровья великому вратарю)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69550
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru