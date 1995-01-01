Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице. Вратаря могут выписать 6 мая

Молодцы! Здоровья великому вратарю)
Футболисты «Порту» навестили в больнице своего вратаря Икера Касильяса. Испанец перенес на тренировке инфаркт.
Сообщается, что выписать спортсмена могут уже 6 мая – спустя пять дней после поступления. Касильяс выступает в Португалии с 2015 года.
- 37-летний Касильяс перенес инфаркт в среду, 1 мая. Ему сделали операцию на сердце.
- Издание Marca утверждает, что дальнейшая карьера голкипера маловероятна.
- Касильяс – двукратный чемпион Европы и чемпион мира.
@IkerCasillas #FCPorto #IkerCasillas pic.twitter.com/uzcmyYLlIu— FC Porto (@FCPorto) 3 мая 2019 г.