Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице. Вратаря могут выписать 6 мая

Футболисты «Порту» навестили в больнице своего вратаря Икера Касильяса. Испанец перенес на тренировке инфаркт.

Сообщается, что выписать спортсмена могут уже 6 мая – спустя пять дней после поступления. Касильяс выступает в Португалии с 2015 года.