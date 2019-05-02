Marca: Касильяс может завершить карьеру после инфаркта

Голкипер «Порту» Икер Касильяс может завершить выступления после того, как перенес инфаркт.

Вчера футболист, которому в этом месяце исполнится 38 лет, почувствовал себя плохо на тренировке. Его доставили в больницу, где сделали операцию. В настоящий момент жизни испанца ничего не угрожает.

Как сообщает Marca со ссылкой на источники в португальском клубе, вратарь не сможет больше играть в футбол. Однако однозначного прогноза по поводу завершение карьеры Касильясом пока нет.