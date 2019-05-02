Marca: Касильяс может завершить карьеру после инфаркта

Это и нужно сделать. Зачем дальше продолжать?
Голкипер «Порту» Икер Касильяс может завершить выступления после того, как перенес инфаркт.
Вчера футболист, которому в этом месяце исполнится 38 лет, почувствовал себя плохо на тренировке. Его доставили в больницу, где сделали операцию. В настоящий момент жизни испанца ничего не угрожает.
Как сообщает Marca со ссылкой на источники в португальском клубе, вратарь не сможет больше играть в футбол. Однако однозначного прогноза по поводу завершение карьеры Касильясом пока нет.
- Голкипер перешел в португальский клуб из «Реала» в 2015 году.
- В текущем сезоне футболист провел за «Порту» 42 матча (19 – на ноль) и пропустил 35 голов.
- Касильяс – пятикратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Португалии, чемпион мира и двукратный чемпион Европы.