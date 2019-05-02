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    Marca: Касильяс может завершить карьеру после инфаркта

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс может завершить выступления после того, как перенес инфаркт.

    Вчера футболист, которому в этом месяце исполнится 38 лет, почувствовал себя плохо на тренировке. Его доставили в больницу, где сделали операцию. В настоящий момент жизни испанца ничего не угрожает.

    Как сообщает Marca со ссылкой на источники в португальском клубе, вратарь не сможет больше играть в футбол. Однако однозначного прогноза по поводу завершение карьеры Касильясом пока нет.

    • Голкипер перешел в португальский клуб из «Реала» в 2015 году.
    • В текущем сезоне футболист провел за «Порту» 42 матча (19 – на ноль) и пропустил 35 голов.
    • Касильяс – пятикратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Португалии, чемпион мира и двукратный чемпион Европы.

    Источник: Marca

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5313

      KLIM777 16 минут назад

      Это и нужно сделать. Зачем дальше продолжать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +406

      Санёк 17 57 минут назад

      У него не инфаркт вроде, ниже страницы писали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3804

      серега кашин 1 час назад

      крепкого здоровья и в таком то возрасте после инфаркта пора и дома сидеть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10870

      ВетеR 1 час назад

      Здоровья и удачи в дальнейшем !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +610

      IVANRUS777 1 час назад

      Главное здоровье. Здесь уже не до любви к профессии и футболу. Желаю всем посетителем сайта здоровья и мира в ваших семьях, берегите себя и близких!

      2
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      Рейтинг: +12747

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Будь здоров, Икер! Надо бы остановиться, ты уже много всего выиграл в футболе. Да к тому же совсем не бедный человек, здоровье всего дороже.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6493

      Cules2013 1 час назад

      А ради чего гробить здоровье? Человек не бедный, свои трофеи уже давно взял ещё в Реале. 38 лет - возраст даже для вратаря. Тут и без инфаркта можно было бы уходить летом на покой.
      Касу здоровья. Всегда обидно, когда спортсмены имеют серьёзные проблемы со здоровьем.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4058

      hevbn 28 2 часа назад

      Желаю только здоровья Икеру , потому ,что с футбольной точки зрения он выиграл всё что только можно и вообще провёл фантастическую карьеру.Здоровья и только здоровья и долгих лет жизни.

      4
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      Рейтинг: +7757

      DeStar 2 часа назад

      Следовало бы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Черкизовский Кот 2 часа назад

      Не просто может, а должен. Береги себя, Икер.

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