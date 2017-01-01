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    «Урал» – «Спартак»: Кононов проиграл в Екатеринбурге четыре последних матча с четырьмя разными командами

    Завтра, 4 мая, состоится матч 27 тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком». Обратим внимание на статистику главного тренера гостей Олега Кононова.

    Специалист четыре последних матча в Екатеринбурге проиграл, причем с четырьмя разными командами: «Краснодаром», «Ахматом», «Арсеналом» и «Спартаком». С москвичами это случилось в марте в рамках Кубка России.

    • «Спартак» в РПЛ идет в зоне Лиги Европы.
    • «Урал» занимает 11-ю строчку.
    • В матче первого круга победили уральцы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +26

      RJM555 22 минуты назад

      думаю с Уралом у него будет крайняя игра

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8449

      vladimir-7 1 час назад

      Команде нужен самостоятельный и авторитетный тренер, а не марионетка в руках кукловодов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3452

      vladik12 1 час назад

      Пиджак - он и есть Пиджак.

      2
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      Рейтинг: +3452

      Агасфер 1 час назад

      Значит выиграет.

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