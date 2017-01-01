«Урал» – «Спартак»: Кононов проиграл в Екатеринбурге четыре последних матча с четырьмя разными командами

Завтра, 4 мая, состоится матч 27 тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком». Обратим внимание на статистику главного тренера гостей Олега Кононова.

Специалист четыре последних матча в Екатеринбурге проиграл, причем с четырьмя разными командами: «Краснодаром», «Ахматом», «Арсеналом» и «Спартаком». С москвичами это случилось в марте в рамках Кубка России.