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    Бонуччи: «В момент перехода в «Милан» у меня была не совсем ясная голова»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал об обстоятельствах своего перехода в «Милан» летом 2017 года.

    «Все происходило после болезни Маттео (сын футболиста – примечание «Бомбардира»). Был тяжелый год. Уже потом я понял, что в момент перехода у меня была не совсем ясная голова. Год, проведенный в «Милане», позволил мне вырасти, но я очень счастлив, что смог вернуться», – сказал 32-летний итальянец.

    • В июле 2016 года младший сын Бонуччи был экстренно прооперирован из-за обострения серьезной болезни.
    • После случившегося футболист задумывался о завершении карьеры.
    • «Милан» купил Бонуччи за 42 миллиона евро, а через год он вернулся в «Ювентус» за 35 миллионов.

    Источник: Football Italia

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