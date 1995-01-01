Бонуччи: «В момент перехода в «Милан» у меня была не совсем ясная голова»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал об обстоятельствах своего перехода в «Милан» летом 2017 года.

«Все происходило после болезни Маттео (сын футболиста – примечание «Бомбардира»). Был тяжелый год. Уже потом я понял, что в момент перехода у меня была не совсем ясная голова. Год, проведенный в «Милане», позволил мне вырасти, но я очень счастлив, что смог вернуться», – сказал 32-летний итальянец.