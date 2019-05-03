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    «Р-Спорт»: Боккетти и Адриано не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»

    Два игрока «Спартака» – защитник Сальваторе Боккетти и нападающий Луис Адриано – пропустят матч 27-го тура чемпионата России против «Урала».

    Как сообщает «Р-Спорт», итальянец и бразилец не полетели с командой в Екатеринбург.

    Таким образом, у красно-белых остался только один центральный защитник – Георгий Джикия. Самуэль Жиго и Илья Кутепов не смогут выйти на поле из-за травм.

    • Матч «Урал» – «Спартак» состоится в субботу, 4 мая.
    • Начало игры – в 14:00 по московскому времени.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +10133

      Супервайзер 6 минут назад

      Спартаку может помочь только одно- немедленное увольнение Пиджака.
      Пока же надо выпускать молодежку вместо основы, отлично играют ребята.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1386

      giluxa1963 23 минуты назад

      Боккетти и Адриано не помогут проиграть «Спартаку» в матче с «Уралом а зачем он и так проиграет

      0
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      Рейтинг: +3807

      серега кашин 31 минуту назад

      сидели бы тогда дома , отправляйте молодежку, если сами играть не хотите

      1
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      Рейтинг: +14689

      VVM1964 39 минут назад

      Да поможет нам Бог - остается только на него надеяться .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      giluxa1963 > VVM1964 22 минуты назад

      ваш бог в 1999 отрекся от всего

      -1
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