«Р-Спорт»: Боккетти и Адриано не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»

Спартаку может помочь только одно- немедленное увольнение Пиджака.
Пока же надо выпускать молодежку вместо основы, отлично играют ребята.
Два игрока «Спартака» – защитник Сальваторе Боккетти и нападающий Луис Адриано – пропустят матч 27-го тура чемпионата России против «Урала».
Как сообщает «Р-Спорт», итальянец и бразилец не полетели с командой в Екатеринбург.
Таким образом, у красно-белых остался только один центральный защитник – Георгий Джикия. Самуэль Жиго и Илья Кутепов не смогут выйти на поле из-за травм.
- Матч «Урал» – «Спартак» состоится в субботу, 4 мая.
- Начало игры – в 14:00 по московскому времени.