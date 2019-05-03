«Р-Спорт»: Боккетти и Адриано не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»

Два игрока «Спартака» – защитник Сальваторе Боккетти и нападающий Луис Адриано – пропустят матч 27-го тура чемпионата России против «Урала».

Как сообщает «Р-Спорт», итальянец и бразилец не полетели с командой в Екатеринбург.

Таким образом, у красно-белых остался только один центральный защитник – Георгий Джикия. Самуэль Жиго и Илья Кутепов не смогут выйти на поле из-за травм.