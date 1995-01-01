Сорокин, Полоз, Сутормин и Деспотович в стартовых составах «Рубина» и «Оренбурга» на матч 27-го тура РПЛ

...ну,всё порвём хоть Барселону!!! ( это я с горяча).
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Оренбурга» на матч 27-го тура чемпионата России.
«Рубин»: Иван Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин, Игорь Коновалов, Полоз.
«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Афонин, Маляров, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.
- Стартовый свисток на «Казань Арене» прозвучит в 16:30 по московскому времени.
- Перед очной игрой «Рубин» располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» – на седьмом.