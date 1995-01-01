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    Сорокин, Полоз, Сутормин и Деспотович в стартовых составах «Рубина» и «Оренбурга» на матч 27-го тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Оренбурга» на матч 27-го тура чемпионата России.

    «Рубин»: Иван Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин, Игорь Коновалов, Полоз.

    «Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Афонин, Маляров, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.

    • Стартовый свисток на «Казань Арене» прозвучит в 16:30 по московскому времени.
    • Перед очной игрой «Рубин» располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» – на седьмом.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +655

      FaTeK1945ru 26 минут назад

      ...ну,всё порвём хоть Барселону!!! ( это я с горяча).

      1
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      ...
      Рейтинг: +1798

      семёнычев > FaTeK1945ru 10 минут назад

      Опять безвольная игра Рубина на грани позора?
      В принципе после победы Енисея прямой вылет Рубину уже не грозит... Можно настроиться на домашнюю победу в стыках,а сейчас не ломать организмы игроков))

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