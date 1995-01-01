Балотелли может перейти в «Брешию»

Если бы он играл в футбол, был бы звездой. А так, звездная болезнь не отпускает никак...
Форвард «Марселя» Марио Балотелли попал в сферу интересов «Брешии», сообщает Football Italia.
По информации источника, итальянский клуб хочет усилиться 28-летний футболистом перед стартом в Серии А, куда они вернулись после восьмилетнего перерыва.
Проблемой может стать зарплата нападающего, который сейчас зарабатывает 5,4 миллиона евро в год.
- Контракт Балотелли с «Марселем» истекает по окончании текущего сезона.
- Игрок провел часть детства в городе Баньоло-Мелла, провинция Брешиа.