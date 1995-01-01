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    Балотелли может перейти в «Брешию»

    Форвард «Марселя» Марио Балотелли попал в сферу интересов «Брешии», сообщает Football Italia.

    По информации источника, итальянский клуб хочет усилиться 28-летний футболистом перед стартом в Серии А, куда они вернулись после восьмилетнего перерыва.

    Проблемой может стать зарплата нападающего, который сейчас зарабатывает 5,4 миллиона евро в год.

    • Контракт Балотелли с «Марселем» истекает по окончании текущего сезона.
    • Игрок провел часть детства в городе Баньоло-Мелла, провинция Брешиа.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +78

      Boeung777 49 минут назад

      Если бы он играл в футбол, был бы звездой. А так, звездная болезнь не отпускает никак...

      0
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      Рейтинг: +3805

      серега кашин 1 час назад

      ни где не может надолго закрепиться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +513

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Название клуба "Брешиа" очень подходит этому брехливому и зазнавшемуся товарищу...

      2
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      ...
      Рейтинг: +305

      KPCCSPB > AHTUNGBOL 56 минут назад

      Ты его зп видел? Тебе и три жизни не хватит столько заработать

      0
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