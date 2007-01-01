Мелкадзе имеет самую длинную безголевую серию среди форвардов РПЛ

Трудно парню приходится выбивать новый контракт в таких условиях. Но для федуна все эти показатели не показатель.
Форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе имеет самую длинную безголевую серию среди действующих форвардов РПЛ.
Список форвардов, имеющих самую длинную действующую серию без голов в РПЛ:
35 игр – Георгий Мелкадзе
24 – Иван Маркелов
23 – Александр Бухаров
22 – Апти Ахъядов
16 – Андрей Козлов
- Мелкадзе дебютировал за «Спартак» в 2014-м.
- С тех пор он ни разу не забивал за клуб в матчах чемпионата.