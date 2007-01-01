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    Мелкадзе имеет самую длинную безголевую серию среди форвардов РПЛ

    Форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе имеет самую длинную безголевую серию среди действующих форвардов РПЛ.

    Список форвардов, имеющих самую длинную действующую серию без голов в РПЛ:

    35 игр – Георгий Мелкадзе
    24 – Иван Маркелов
    23 – Александр Бухаров
    22 – Апти Ахъядов
    16 – Андрей Козлов

    • Мелкадзе дебютировал за «Спартак» в 2014-м.
    • С тех пор он ни разу не забивал за клуб в матчах чемпионата.

    Источник: Твиттер «Эффект Тричковски»

    Твиттер болельщика «Спартака», увлекающегося статистикой.

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    Сегодня, 08:42
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5540

      Eddyson 8 минут назад

      Трудно парню приходится выбивать новый контракт в таких условиях. Но для федуна все эти показатели не показатель.

      0
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      Рейтинг: +3425

      Агасфер 10 минут назад

      Блин,он, оказывается,форвард! А я всё время думал.что он то ли полузащитник,то ли полунападающий.Этакий "зверь неизвестной науке породы"!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9339

      slavutiq70 17 минут назад

      И вот такие профи у нас получают миллионые контракты,,,я не против больших контрактов если действительно игрок этого стоит,,,ну а здесь человек по мячу через раз попадает,,,как заключают контракты хер знает,,неужели до сих пор блат существует,,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4317

      _Marqella_ 33 минуты назад

      Я думала он полузащитник...))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1347

      Рубинище 38 минут назад

      с такими напами только в евро кубках играть..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3452

      александр п 1 час назад

      В аренду пора отправлять,нападающий без голов это нонсенс.

      2
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      Рейтинг: +128

      Play 1 час назад

      И это ещё не предел

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1113

      Бухбух 1 час назад

      В Европе защитники чаще забивают (в чужие ворота).

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3960

      subbotaspartak 1 час назад

      Не Мелкадзе брать надо было, а Крупношвили.
      Вот и получили.
      А вообще ситуация ещё та
      Срамота.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2370

      serppion 1 час назад

      В Спартаке все должно быть самым лучшим, самым длинным, самым, самым.

      1
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