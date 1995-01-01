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    Трапп – о матче с «Челси»: «Невероятно, откуда у нас брались силы на последних минутах»

    Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп поделился эмоциями после ничьи в матче 1/2 финала Лиги Европы против «Челси» (1:1).

    «Мы действительно выложились без остатка, сделали все возможное для достижения результата. Просто невероятно, как ребята продолжали бежать в конце встречи. Такой игрой может гордиться вся команда. Теперь нужно забивать в Лондоне, но этот «Айнтрахт» как раз и славится атакующими действиями.

    Безусловно, в Лондоне будет непросто, это очевидно. Но, как и после первого матча с «Бенфикой» в четвертьфинале, нужно сохранять позитивный настрой и верить в себя. Вся борьба еще впереди, и в футболе может случиться всякое», – заявил вратарь.

    • Ответный матч состоится в Лондоне 9 мая.
    • Единственный мяч в составе немецкой команды забил Йович.

    Источник: AFP

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