Трапп – о матче с «Челси»: «Невероятно, откуда у нас брались силы на последних минутах»

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп поделился эмоциями после ничьи в матче 1/2 финала Лиги Европы против «Челси» (1:1).

«Мы действительно выложились без остатка, сделали все возможное для достижения результата. Просто невероятно, как ребята продолжали бежать в конце встречи. Такой игрой может гордиться вся команда. Теперь нужно забивать в Лондоне, но этот «Айнтрахт» как раз и славится атакующими действиями.

Безусловно, в Лондоне будет непросто, это очевидно. Но, как и после первого матча с «Бенфикой» в четвертьфинале, нужно сохранять позитивный настрой и верить в себя. Вся борьба еще впереди, и в футболе может случиться всякое», – заявил вратарь.