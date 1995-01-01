Эмери: «В противостоянии с «Валенсией» шансы по-прежнему 50 на 50»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги первого полуфинального матча Лиги Европы против «Валенсии» (3:1).

«Мы хотели добиться хорошего результата в первой игре. Понимали, что будет тяжело. Команда хорошо отреагировала на первый гол, проявив спокойствие и страсть. Мы использовали наши моменты, а забитые голы в первом тайме вселили в нас уверенность.

Нашей задачей было выиграть и не пропустить второй гол. Но мы не переставали играть и забили очень важный третий мяч в самой концовке. Тем не менее, в нашем противостоянии шансы по-прежнему 50 на 50.

Мы можем гордиться добытым результатом, игроками и болельщиками. Однако еще ничего не решено. Нам нужно так же хорошо подготовиться к ответной игре, потому что она будет очень сложной», – сказал Эмери.

Ответная встреча между «Валенсией» и «Арсеналом» состоится 9 мая на «Месталье».