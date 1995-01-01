Моуринью считает «Аякс» лучшей командой недели в Лиге чемпионов

Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что лучшей командой первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов, по его мнению, является «Аякс».

«Аякс» в гостях обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

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«Фантастический «Аякс» благодаря своим действиям должен стать лучшей командой недели вместо одного лучшего игрока. Не думаю, что голландцы чувствовали какое-то давление до этого момента, потому что сейчас они почти достигли своей цели.

Это напоминает мне мою ситуацию с «Порту». Мы никогда не боялись выступать в Лиге чемпионов. Но дойдя до полуфинала, ты осознаешь, что почти достиг своей цели. Поэтому, мне кажется, игрокам «Аякса» не очень хорошо спится. На следующей неделе нас ожидает большая игра на прекрасном стадионе с великолепной атмосферой», – сказал Моуринью в эфире RT.