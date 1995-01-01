Линекер – о праздновании гола Месси: «Не буду извиняться за свои танцы в честь крошечного бога»

Да всем плевать, если ты делаешь это дома перед телевизором, а потом выкладываешь.
Он сделал это, будучи на работе, куда его позвали комментировать матч, в том числе и для болельщиков Ливерпуля, самый минимум - это было непрофессионально.
А если тов. Линекер считает, что его любовь к Барсе сильнее, нужно было до предложения о работе, отказать, сославшись на предвзятость.
Мне еще перед ЧМ этот человек не понравился. Футбольная проститутка. Обливал грязью Россию, говорил гадости, а как позвали сюда на церемонию и в люкс на халяву поселили, сразу заднюю дал
Бывший нападающий «Барселоны» Гари Линекер заявил, что не собирается приносить извинения фанатам «Ливерпуля» за празднование гола нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота мерсисайдцев.
Вчера каталонцы разгромили красных в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:0). Дублем во встрече отметился нападающий Лионель Месси. Линекер и Рио Фердинанд в прямом эфире в комментаторской студии канала BT Sport на стадионе «Камп Ноу» эмоционально отпраздновали второй гол аргентинца, ставший для него 600-м за сине-гранатовых.
«Кажется, что я расстроил некоторых поклонников «Ливерпуля», празднуя величие прошлой ночью.
Следует признать, это было немного неприемлемо, но как бывший футболист, любящий «Барселону», я не собираюсь извиняться за то, что танцевал в честь крошечного бога», – написал Линекер в твиттере.
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— Football on BT Sport (@btsportfootball) 1 мая 2019 г.