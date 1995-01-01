Линекер – о праздновании гола Месси: «Не буду извиняться за свои танцы в честь крошечного бога»

Бывший нападающий «Барселоны» Гари Линекер заявил, что не собирается приносить извинения фанатам «Ливерпуля» за празднование гола нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота мерсисайдцев.

Вчера каталонцы разгромили красных в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:0). Дублем во встрече отметился нападающий Лионель Месси. Линекер и Рио Фердинанд в прямом эфире в комментаторской студии канала BT Sport на стадионе «Камп Ноу» эмоционально отпраздновали второй гол аргентинца, ставший для него 600-м за сине-гранатовых.

«Кажется, что я расстроил некоторых поклонников «Ливерпуля», празднуя величие прошлой ночью.

Следует признать, это было немного неприемлемо, но как бывший футболист, любящий «Барселону», я не собираюсь извиняться за то, что танцевал в честь крошечного бога», – написал Линекер в твиттере.