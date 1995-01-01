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    Линекер и Фердинанд отпраздновали гол Месси со штрафного «Ливерпулю» в прямом эфире. Фанаты их раскритиковали

    Ведущий британского телеканала BT Sport Гари Линекер и эксперт Рио Фердинанд отпраздновали юбилейный гол нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, забитый им в ворота «Ливерпуля» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

    Аргентинец оформил дубль. Второй гол игрок забил прямым ударом со штрафного. Этот мяч стал для него 600-м за каталонцев. Линекер и Фердинанд эмоционально отметили его в комментаторской студии BT Sport на стадионе «Камп Ноу».

    Это вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков красных, которые раскритиковали бывших английских футболистов в соцсетях.

    Линекер ранее вступал за «Барселону» и «Эвертон». Фердинанд на протяжении 12 лет защищал цвета «Манчестер Юнайтед».

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2709

      dinar7777dinar 1 час назад

      А что они должны было плакать?

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      Рейтинг: +365

      УхоГорлоНос > dinar7777dinar 25 минут назад

      Нет, вести себя более сдержано. Они выполняли свою работу. Дома пожалуйста, хоть салют запускай, а на работе - это называется непрофессионализм

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      Рейтинг: +2709

      dinar7777dinar > УхоГорлоНос 23 минуты назад

      Да ну ? Не знаю как Фердинанд но линекер мог себе это позволить он играл за Барселону .

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      Рейтинг: +2709

      dinar7777dinar > УхоГорлоНос 20 минут назад

      Да и посмотри как они и ещё лэмпард праздновали голы барселоны раннее а что они творили когда барселона сделала камбэк против псж . А эти нытики все разнылись что два британца отпраздновали гол месси .

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