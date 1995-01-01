Линекер и Фердинанд отпраздновали гол Месси со штрафного «Ливерпулю» в прямом эфире. Фанаты их раскритиковали

Ведущий британского телеканала BT Sport Гари Линекер и эксперт Рио Фердинанд отпраздновали юбилейный гол нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, забитый им в ворота «Ливерпуля» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Аргентинец оформил дубль. Второй гол игрок забил прямым ударом со штрафного. Этот мяч стал для него 600-м за каталонцев. Линекер и Фердинанд эмоционально отметили его в комментаторской студии BT Sport на стадионе «Камп Ноу».

Это вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков красных, которые раскритиковали бывших английских футболистов в соцсетях.

Линекер ранее вступал за «Барселону» и «Эвертон». Фердинанд на протяжении 12 лет защищал цвета «Манчестер Юнайтед».