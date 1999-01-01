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    Лингард: «Я был бы рад, если бы «МЮ» подписал Роналду»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард заявил, что хотел бы видеть в команде нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Я был бы рад подписать Роналду. Он был одним из лучших игроков в мире за последнее десятилетие.

    Он уже выступал здесь раньше, так что сразу вернется.

    В детстве было просто невероятно наблюдать за ним в футболке «Юнайтед», поэтому лично для меня бы удивительно сыграть с ним», – сказал Лингард.

    • Португалец выступал за «МЮ» с 2003-го по 2009 год. При нем манкунианцы стали трехкратными чемпионами АПЛ и выиграли Лигу чемпионов.
    • В текущем сезоне 34-летний Роналду провел за «Ювентус» 40 матчей, забил 27 голов и сделал 13 результативных передач.

    Источник: The Mirror

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