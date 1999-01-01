Лингард: «Я был бы рад, если бы «МЮ» подписал Роналду»

Жди мечты сбываются
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард заявил, что хотел бы видеть в команде нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Я был бы рад подписать Роналду. Он был одним из лучших игроков в мире за последнее десятилетие.
Он уже выступал здесь раньше, так что сразу вернется.
В детстве было просто невероятно наблюдать за ним в футболке «Юнайтед», поэтому лично для меня бы удивительно сыграть с ним», – сказал Лингард.
- Португалец выступал за «МЮ» с 2003-го по 2009 год. При нем манкунианцы стали трехкратными чемпионами АПЛ и выиграли Лигу чемпионов.
- В текущем сезоне 34-летний Роналду провел за «Ювентус» 40 матчей, забил 27 голов и сделал 13 результативных передач.