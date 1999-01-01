Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    «Интер» и «Милан» интересуются хавбеком «Баварии» Мюллером

    Два итальянских клуба заинтересованы в приобретении полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера. Подписать немца хотят «Милан» и «Интер».

    Футболист не очень доволен своим положением в «Баварии» и может рассмотреть предложения от других команд.

    Также хавбек входит в сферу интересов английских клубов.

    • Контракт Мюллера с мюнхенцами рассчитан до лета 2021 года.
    • В этом сезоне 29-летний полузащитник провел за «Баварию» 41 матчей, забил девять голов и сделал 14 результативных передач.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2536

      zatonn 1 час назад

      От мёртвого осла уши. Томас Мюллер настоящий символ Баварии! Не продаётся!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69421
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru