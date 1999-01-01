«Интер» и «Милан» интересуются хавбеком «Баварии» Мюллером

Два итальянских клуба заинтересованы в приобретении полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера. Подписать немца хотят «Милан» и «Интер».

Футболист не очень доволен своим положением в «Баварии» и может рассмотреть предложения от других команд.

Также хавбек входит в сферу интересов английских клубов.