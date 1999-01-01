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    Моуринью: «Я бы хотел работать в тех же условиях, что Гвардиола и Клопп»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет в новом клубе иметь такую же поддержку, как у Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» и Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

    «Я бы хотел работать в тех же условиях, что Гвардиола и Клопп. Посмотрите на стартовый состав «Ливерпуля», лишь пара человек были до прихода Клоппа. Или вспомните, когда Гвардиола был недоволен крайними защитниками и ему купили новых. Когда он подписал Клаудио Браво, остался им недоволен и в следующем сезоне приобрел Эдерсона.

    Клопп ничего не выиграл за три с половиной года, но в клубе все равно верят в него и создают условия для работы. Я не буду начинать переговоры, пока не узнаю, чего хочет клуб, и что он может мне дать для достижения целей», – сказал Моуринью.

    Источник: Foot Mercato

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2238

      АртурZaСМ 1 час назад

      По-меньше конфликтуй со всеми вокруг (с игроками, руководством, персоналом клуба, массажистами, мед.персоналом) и у тебя будут такие же условия. И меньше жалуйся на состав, который в разы круче был чем у того же Клоппа...

      1
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      Рейтинг: +1444

      TOMSON 1 час назад

      Те в МЮ мало игроков купили? Реал где Кака купленный за бешеные бабки даже на поле не выходил тоже был плох составом?
      Маур зазвездился в край. Хочу заметить, что при всём его нытье лучшие его успехи были в Порту и Интере. А у них как раз бюджеты были ограничены.
      Когда-то он был тренером и работал с тем, что есть. А сейчас в менеджера по подбору персонала играет..

      1
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      Рейтинг: +223

      ibragim_ibragimov_99 1 час назад

      согласен

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      Рейтинг: +419

      de bruyne 1 час назад

      Этот дебил забыл какой у него реал был? Озил ди Мария роналду кака хедира игуаин бензема и тд даже там автобус чуть не умудрился... челси состав автобус пришел конте

      2
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      Рейтинг: +95

      orzy 1 час назад

      У Клоппа игра интересная а у тебя автобус

      4
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      Рейтинг: +2209

      panmon 2 часа назад

      В целом верно, хотя на игру МЮ было больно смотреть...

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