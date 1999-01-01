Моуринью: «Я бы хотел работать в тех же условиях, что Гвардиола и Клопп»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет в новом клубе иметь такую же поддержку, как у Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» и Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

«Я бы хотел работать в тех же условиях, что Гвардиола и Клопп. Посмотрите на стартовый состав «Ливерпуля», лишь пара человек были до прихода Клоппа. Или вспомните, когда Гвардиола был недоволен крайними защитниками и ему купили новых. Когда он подписал Клаудио Браво, остался им недоволен и в следующем сезоне приобрел Эдерсона.

Клопп ничего не выиграл за три с половиной года, но в клубе все равно верят в него и создают условия для работы. Я не буду начинать переговоры, пока не узнаю, чего хочет клуб, и что он может мне дать для достижения целей», – сказал Моуринью.