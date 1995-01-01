Месси, Суарес, де Йонг и ван де Бек – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

Ну тут Месси 100% будет, редкий матч когда он много бегал, видно что жилы рвет ради ЛЧ и 6 ЗМ, есть все таки яйца и самолюбие у Лионеля.
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых полуфинальных матчей.
В число номинантов вошли Лионель Месси, Луис Суарес (оба – «Барселона»), Френки де Йонг и Донни ван де Бек (оба – «Аякс»).
- «Аякс» минимально обыграл «Тоттенхэм». Единственный гол забил ван де Бек.
- «Барселона» разгромила «Ливерпуль». Суарес отличился один раз, Месси – дважды.