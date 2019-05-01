Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом матче 1/2 финала, у Месси дубль

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0. Два гола забил форвард Лионель Месси, один гол – нападающий Луис Суарес.

Ответный матч пройдет в Англии 7 мая.

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч

Барселона (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Суарес, 26; 2:0 – Месси, 75; 3:0 – Месси, 82.

«Барселона»: тер Стеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо (Семеду, 60), Суарес (90+3), Месси, Лангле, Альба, Роберто (Аленья, 90+4), Видаль.

«Ливерпуль»: Алиссон, Фабиньо, ван Дейк, Вейналдум (Фирмино, 78), Милнер (Ориги, 84), Кейта (Хендерсон, 24), Мане, Салах, Гомес, Робертсон, Матип.

Предупреждения: Лангле, 39; Суарес, 81; Альба, 86 – Фабиньо, 81.

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