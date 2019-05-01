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    Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом матче 1/2 финала, у Месси дубль

    «Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0. Два гола забил форвард Лионель Месси, один гол – нападающий Луис Суарес.

    Ответный матч пройдет в Англии 7 мая.

    Лига чемпионов. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч

    Барселона (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Суарес, 26; 2:0 – Месси, 75; 3:0 – Месси, 82.

    «Барселона»: тер Стеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо (Семеду, 60), Суарес (90+3), Месси, Лангле, Альба, Роберто (Аленья, 90+4), Видаль.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Фабиньо, ван Дейк, Вейналдум (Фирмино, 78), Милнер (Ориги, 84), Кейта (Хендерсон, 24), Мане, Салах, Гомес, Робертсон, Матип.

    Предупреждения: Лангле, 39; Суарес, 81; Альба, 86 – Фабиньо, 81.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    «Барса» уничтожила «Ливерпуль» и интригу в полуфинале

    Источник: «Бомбардир»

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    01.05.2019 23:58
    Комментарии60
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Sawa sawa 21 минуту назад

      Месси должен взять 6 ЗМ чтобы всем уже род закрыть

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +692

      CSKA471 > Sawa sawa 20 минут назад

      Ну твой роД точно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Sawa sawa 37 минут назад

      ПСЖ тоже так думал и барса сама думал что прошли рому важно забыть один гол Барселоне

      0
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    • ...
      Рейтинг: +899

      Koshkin@myshkyn 43 минуты назад

      игра была равная, Барселона использовала свои моменты на 100 %....

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3801

      GoldPlayFIFARus9 > Koshkin@myshkyn 26 минут назад

      На 100%? Дембеле с тобой явно не согласится, и кинет перчатку в лицо

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2670

      dinar7777dinar > GoldPlayFIFARus9 19 минут назад

      Что то я гола даже от ливера не видел

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +692

      CSKA471 > GoldPlayFIFARus9 19 минут назад

      Это да, но у Мо тоже были шансы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +464

      VAD07 54 минуты назад

      Самый нелогичный матч этого сезона. Игра была равной, статистика равная... Все отскоки и рикошеты были за Барсой. Надеюсь в Англии футбольный бог вернёт Ливеру должок;)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      KsiroN 55 минут назад

      Дембеле жопа с ручкой...

      3
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      ...
      Рейтинг: +2670

      dinar7777dinar > KsiroN 50 минут назад

      Вообще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2387

      Yev 59 минут назад

      Рад за Суареса, он заслужил тоже кусочек славы. Ну а Лео это инопланетянин. Показали этим выскочкам на их место!
      Даёшь финал Барса - Аякс!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24342

      portero > Yev 57 минут назад

      За такой финал, вероятность его стала больше.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +996

      SarJr > portero 51 минуту назад

      вероятность то да, но очень важно, чтоб перед ответкой вальверде им показал кино "рома-барса" и прочитал красивую речь)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2670

      dinar7777dinar > SarJr 49 минут назад

      Щас барса такое уже не упустит . Ливер побежит вперед и появятся свободные зоны для месси и Суареса и коутиньо-дембеле

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      ursosan > SarJr 43 минуты назад

      С Ромой они считали, что все сделано. А тут понятно, что ливер будет рвать и метать в ответке. Ливер крайне силён, с ним такое не прокатит. Думаю должны понимать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +996

      SarJr > dinar7777dinar 40 минут назад

      в этом плане главное только чтоб дембель не заразил остальных своей ногажопостью)))
      а так я буду только рад если так все и получится

      2
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      ...
      Рейтинг: +996

      SarJr > ursosan 36 минут назад

      ну еще многое зависит как игра пойдет. барсе главное не пропустить быстро, чтоб ливер кураж не поймал, и не забить быстро, чтоб не расслабиться. а так я очень надеюсь что они это все понимают и мои глаза повторения того матча в риме не увидят)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3801

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Повезло Ливерпулю, Барса должна была забивать 5-6 мячей

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24342

      portero > GoldPlayFIFARus9 58 минут назад

      Можно итак сказать , но и Барсе везло , хорошо что не пропустили.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3801

      GoldPlayFIFARus9 > portero 57 минут назад

      Ну 100% момент по сути был у ливера 1, сразу после 3-0 когда дважды за одну атаку не забили

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10850

      ВетеR 1 час назад

      Браво Барса, брависсимо Месси !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1124

      Леха из Твери 1 час назад

      Дембеле - мудила в концовке)) Вообще Ливер конечно заслужил 1 гол точно, 3-1 совсем другое дело в ответном матче было б, а так шансов мало. Месси конечно это эпоха. Не знаю какими глазами смотреть футбол после завершения его карьеры. Хотелось бы еще года 3 лицезреть его игру на высшем уровне.

      3
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      Рейтинг: +996

      SarJr > Леха из Твери 55 минут назад

      имхо после 3:0 ответка будет интереснее. было бы 3:1, ливер бы сильнее боялся пропустить дома и показывал бы скорее только отрезками атакующую игру, надеясь забить в первом тайме и ближе к концовке второго . а вот при 3:0, чтоб отыграться, надо рвать попу и атаковать с первых минут и до самого конца. поэтому через неделю мы увидим настоящий заряженный огненный ливер во всей атакующей красе. ну а барсе в любом случае будет важно также даже еще увереннее отыграть в обороне и не пороть моменты как дембель

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +637

      Maxi_7 1 час назад

      Кстати, есть у меня предчувствие, что этот не забитый стопроцентный мяч Дембеле в концовке еще сыграет свою роль в этом противостоянии....)

      5
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      Рейтинг: +14655

      VVM1964 > Maxi_7 1 час назад

      Ну очень маловероятно .

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