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    «Барса» уничтожила «Ливерпуль» и интригу в полуфинале


    5
    Голосов: 3
    Сегодня, 00:06
    Кажется, первый финалист ЛЧ уже определен.

    Если бы мы жили в Англии, то про «Барсу» написали так: «Barca on fire!». В первом полуфинале «Барселона» раскатала «Ливерпуль» (3:0). А мы собрали важнейшие факты по этой игре.

    • «Ливерпуль» начал с дичайшим преимуществом. Главным козырем команды Юргена Клоппа по первым минутам был прессинг на чужой половине поля. Благодаря этому «Ливерпуль» смог организовать две контратаки.

    • «Барса» начинала встречу крайне вальяжно. Единственные моменты в атаке, которые случились до гола Суареса, организовывал Лео Месси. Он убегал от защитников «Ливерпуля», но два из трех таких кросса грамотно накрывала оборона гостей.

    • Вынужденная замена Кейта на Хендерсона, казалось, отрицательно сыграет на креативе «Ливерпуля». Но в первой половине встрече Хендерсон создал 2 голевых момента – больше, чем любой другой его одноклубник за это же время.

    • Гол Суареса – образец того, насколько сильно ошиблись футболисты «Ливерпуля» в позиционном плане. Во-первых, упустили Коутиньо, на которого дошла передача Видаля. Во-вторых, Хендерсон не накрыл Альбу, который организовал голевую передачу. В-третьих, защитники «Ливерпуля» прозевали Суареса – он абсолютно беспрепятственно прошил Алисона.

    • Пара фактов о голе Суареса. Первый – Луис забил пятисотый гол «Барсы» в ЛЧ. В истории турнира есть два клуба, которые добрались до этой отметки: она и «Реал» (551).

    Второй – Суарес стал первым футболистом, который забивал в Лиге чемпионов как в составе «Ливерпуля», так и в ворота английской команды.

    • Первый удар в створ ворот соперника «Ливерпуль» нанес только во втором тайме. Тогда Салах пробил в дальний угол – этот страйк потащил тер Штеген. С этого момента гостей прорвало: за пятнадцать минут они нанесли три удара в створ.

    • Лионель Месси забивал всем английским командам, против которых играл в Лиге чемпионов.

    • «Ливерпуль» создал 7 голевых момента, но не реализовал ни один. Из шести потенциальных голевых эпизода «Барса» перевела в забитые мячи три.

    • Месси в этой встрече забил 600-й гол за «Барсу».

    • На 93-й минуте (после всех кроссов, обводок и спринтов) Месси совершил забег от своих ворот до штрафной «Ливерпуля» на пиковой скорости. Что спокойно говорит о неземном происхождении Лео.

    Первый тайм, который получился не очень зрелищным, команды спокойно отработали во втором. С одной стороны, «Барса» отдавала «Ливерпулю» пространство. Она позволяла сопернику зажать себя возле штрафной. Команда Клоппа часто борзела подолгу держала мяч, дерзко забрасывала на своих форвардов.

    С другой стороны, «Барса» элементарно лучше использовала свои моменты. Хозяева идеально пользовались временной расслабленностью соперника. Это и вылилось в три забитых гола. «Барселона» играла спокойно, не реагировала на эмоциональные выпады соперника, выкарабкивалась из сложных ситуаций.

    «Барселона» уже решила свою основную задачу на сезон – стала чемпионом. «Ливерпуль» же все еще бьется за «золото» АПЛ. Плюс 0:3 в первом матче. Кажется, этим разгромом «Барса» убила интригу в этой паре.

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    В Лиге чемпионов Лангле сыграл больше Месси и Суареса. Сегодня он выйдет против «Ливерпуля»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии3
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      Рейтинг: +363

      УхоГорлоНос 36 минут назад

      Такое впечатление, что автор статьи написал это, посмотрев финальный счет. Раскатал.
      Если раскатал - это 8 человек в штрафной по 15 минут за тайм, то окей - Рубин тоже раскатал Барсу когда то, ага.
      Ливерпуль просто не реализовал свои моменты, отсутствие топ-форварда на таких стадия плей офф сказывается

      0
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    • ...
      Рейтинг: +996

      SarJr 43 минуты назад

      про интригу не согласен!!! ровно также все говорили год назад, перед матчем в риме. то что произошло помнят все, по крайней мере многие. вероятность повторения, с одной стороны, велика, бо то рома, а это огненный ливер, с другой, не факт, что барса наступит на старые грабли. в любом случае, ничего еще не решено и не ясно, интрига более чем жива. это будет прекрасный поединок!

      1
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      Рейтинг: +6450

      Cules2013 1 час назад

      Месси точно уже сейчас заслужил ЗМ. Отдельный респект Видалю за его игру. Гениальный трансфер за смешные 20 млн.
      Барса могла ещё 3 забить, но могла и пропустить. Предпочту всё же сухой матч)

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