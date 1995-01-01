«Барса» уничтожила «Ливерпуль» и интригу в полуфинале

Кажется, первый финалист ЛЧ уже определен.

Если бы мы жили в Англии, то про «Барсу» написали так: «Barca on fire!». В первом полуфинале «Барселона» раскатала «Ливерпуль» (3:0). А мы собрали важнейшие факты по этой игре.

• «Ливерпуль» начал с дичайшим преимуществом. Главным козырем команды Юргена Клоппа по первым минутам был прессинг на чужой половине поля. Благодаря этому «Ливерпуль» смог организовать две контратаки.

• «Барса» начинала встречу крайне вальяжно. Единственные моменты в атаке, которые случились до гола Суареса, организовывал Лео Месси. Он убегал от защитников «Ливерпуля», но два из трех таких кросса грамотно накрывала оборона гостей.

• Вынужденная замена Кейта на Хендерсона, казалось, отрицательно сыграет на креативе «Ливерпуля». Но в первой половине встрече Хендерсон создал 2 голевых момента – больше, чем любой другой его одноклубник за это же время.

• Гол Суареса – образец того, насколько сильно ошиблись футболисты «Ливерпуля» в позиционном плане. Во-первых, упустили Коутиньо, на которого дошла передача Видаля. Во-вторых, Хендерсон не накрыл Альбу, который организовал голевую передачу. В-третьих, защитники «Ливерпуля» прозевали Суареса – он абсолютно беспрепятственно прошил Алисона.

• Пара фактов о голе Суареса. Первый – Луис забил пятисотый гол «Барсы» в ЛЧ. В истории турнира есть два клуба, которые добрались до этой отметки: она и «Реал» (551).

Второй – Суарес стал первым футболистом, который забивал в Лиге чемпионов как в составе «Ливерпуля», так и в ворота английской команды.

• Первый удар в створ ворот соперника «Ливерпуль» нанес только во втором тайме. Тогда Салах пробил в дальний угол – этот страйк потащил тер Штеген. С этого момента гостей прорвало: за пятнадцать минут они нанесли три удара в створ.

• Лионель Месси забивал всем английским командам, против которых играл в Лиге чемпионов.

• «Ливерпуль» создал 7 голевых момента, но не реализовал ни один. Из шести потенциальных голевых эпизода «Барса» перевела в забитые мячи три.

• Месси в этой встрече забил 600-й гол за «Барсу».

• На 93-й минуте (после всех кроссов, обводок и спринтов) Месси совершил забег от своих ворот до штрафной «Ливерпуля» на пиковой скорости. Что спокойно говорит о неземном происхождении Лео.

Первый тайм, который получился не очень зрелищным, команды спокойно отработали во втором. С одной стороны, «Барса» отдавала «Ливерпулю» пространство. Она позволяла сопернику зажать себя возле штрафной. Команда Клоппа часто борзела подолгу держала мяч, дерзко забрасывала на своих форвардов.

С другой стороны, «Барса» элементарно лучше использовала свои моменты. Хозяева идеально пользовались временной расслабленностью соперника. Это и вылилось в три забитых гола. «Барселона» играла спокойно, не реагировала на эмоциональные выпады соперника, выкарабкивалась из сложных ситуаций.

«Барселона» уже решила свою основную задачу на сезон – стала чемпионом. «Ливерпуль» же все еще бьется за «золото» АПЛ. Плюс 0:3 в первом матче. Кажется, этим разгромом «Барса» убила интригу в этой паре.

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