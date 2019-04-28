В Лиге чемпионов Лангле сыграл больше Месси и Суареса. Сегодня он выйдет против «Ливерпуля»

Главные факты о Клемане Лангле.

Сегодня «Барселона» сыграет первый полуфинальный матч с «Ливерпулем». Почти наверняка в центре обороны у «Барсы» появится Клеман Лангле. В этой ЛЧ он вышел в десяти встречах (провел на поле 819 минут – больше только у Бускетса и Ракитича), что больше, чем у некоторых лидеров команды – Пике, Месси, Суареса и тер Штегена.

О великолепии Лангле недавно сказал президент «Барсы» Жозеп Бартомеу: «В лице Умтити и Лангле мы имеем двух лучших центральных защитников мира. Продажа Умтити? Мы хотим выигрывать трофеи, а не зарабатывать деньги. Продажа Лангле? Вы что, смеетесь? Мы не будем отдавать своих лучших игроков конкурентам».

Мы собрали главные факты о будущем основном футболисте «Барсы».

• Лангле дебютировал за «Нанси» в 18 лет. В свое время его звали «Лион», «Марсель» и «ПСЖ». Но защитник никогда не скрывал, что мечтает вырваться за пределы чемпионата Франции.

• Лангле начинал на левом фланге обороны. Но «Сошо», «Амьен» и «Лилль» отказались от него из-за достаточно высокого для этой позиции роста. С 11 лет Клеман играет в центре защиты. Какие-то изменения в его игре начались только с переходом в «Барсу» – Вальверде периодически разрешает ему подниматься в опорную зону.

• Как и Де Лигт в «Аяксе», Лангле стал капитаном «Нанси» в 19 лет.

• «Севилья» была первым топ-клубом в карьере Лангле. Хотя он признавался, что мог подписать контракт с грандом намного раньше. «Когда я сыграл 10 игр за «Нанси», «Ювентус» связался с моим отцом. Я побывал в Турине, посмотрел спортивный центр. В тот момент клуб показался мне слишком большим. В «Юве» были Кьеллини, Бардзальи и Бонуччи. Переход в «Ювентус» в то время был большим риском. Это был спортивный риск. В финансовом плане предложение было более выгодным, чем в «Нанси». Но это был риск для моей карьеры. Когда ты не готов, ты не можешь конкурировать и рискуешь оказаться без игровой практики», – признавался Лангле.

• Лангле никогда не отрицал, что попал в «Севилью» из-за Рамона Мончи. Скаут заметил Клемана, когда тому было 17 лет. Были слухи, что Мончи просматривал для «Севильи» Умтити. Игра Лангле убедила его – стороны быстро договорились о встрече. И буквально через пару дней после первых переговоров во Франции семья Лангле приехала в Севилью. Мончи подписал талантливого защитника спустя 4 года после этого.

• Клеман рос в футбольной семье. У него есть три брата, и все они так же играют в футбол. Корентин Лангле, кстати, сейчас выступает за «Севилью С». До перехода Клемана в «Барсу» они вдвоем жили на съемной квартире в пригороде Севильи.

• Лангле часто сравнивают с Умтити. Хотя, по факту, два защитника совершенно разные. Как-то их различия даже подчеркнул портал Elartdf. У Умтити достаточно агрессивный стиль игры, он часто играет на грани фола. А когда «Барса» атакует, может помочь нападающим только в случае забросов.

Лангле – полная противоположность. Он довольно редко нарушает правила (в среднем – 1,3 раза за матч). Хотя в этом сезоне Ла Лиги он получил 8 желтых карточек – второй результат в команде после Бускетса, у которого 10 предупреждений. Лангле хорош в плане разгонов атаки. Тренерский штаб «Барсы» отмечает важное умение защитника – дальние подачи. В среднем до партнеров доходит 2,9 забросов Лангле.

• Лангле дружит с Месси. В интервью же защитник часто называет его лучшим игроком современности.

• Лангле 23 года, он поиграл за все молодежные сборные Франции, но никогда не вызывался в главную команду.

• В августе Лангле помог «Барсе» установить забавный рекорд. В запас команды на матч с «Алавесом» попали 6 игроков (Силлессен, Видаль, Коутиньо, Малком, Лангле, Артур), общая стоимость которых на тот момент составляла 294 миллиона евро – это рекордная отметка для лавки «Барселоны».

• Лангле дико дорожит своим местом в «Барселоне». Он не комментирует слухи об интересе со стороны других команд, постит кучу фотографий, где он в майке «Барсы». А еще он расплакался на своей же презентации в команде.

text text text 28 Апр 2019 в 8:26 PDT

• Есть два совершенно разных мнения о Лангле. Первое высказал Пабло Корреа, бывший тренер «Нанси», назвав Клемана «древним». Защитник объяснял смысл определения: с «Нанси» он играл во второй французской лиге – там достаточно жесткий футбол, времени и сил на какой-то креатив у него просто не было.

Хорхе Сампаоли, с которым Лангле пересекся в «Севилье», называл его современным игроком. Сампаоли любил, когда его защитники играли довольно высоко. В этом плане Лангле полностью соответствовал требованиям коуча.

• Лангле помешан на своей игре. Защитник признается: «Сразу же после игры я даю себе пару часов на отдых, а потом включаю видео и анализирую свои действия. Если у меня нет 20-25-минутной нарезки только со своими действиями, я пересматриваю матч целиком».

• Лангле так же просит аналитиков «Барсы» приготовить всю нужную информацию о соперниках, против которых он будет играть в предстоящих матчах. «Так у меня будет больше шансов эффективно прерывать их атаки» – говорит Лангле.

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