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    Аспиликуэта: «Пришло время показать себя и выиграть Лигу Европу во второй раз»

    Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта высказался об участии команды в Лиге Европы.

    Завтра, 2 мая, «Челси» сыграет с «Айнтрахтом» в полуфинале турнира.

    О Лиге Европы

    «В «Челси» мы начинаем каждый сезон с мыслями о победе во всех турнирах. В этом году из пары турниров мы выбыли. Путь до этой стадии долгий. В этом турнире много сильных команд, и завоевание трофея – наш приоритет. Нас ждут 180 минут плюс возможное добавленное время, так что надо быть готовыми к этому. Надеемся отправиться в Баку.

    О победе в турнире в 2013 году

    Это был мой первый трофей в составе «Челси», а это всегда нечто особенное. Он отличается от Премьер-лиги, где ты проводишь 38 матчей. Мы гордимся этим достижением. Пришло время показать себя и выиграть турнир во второй раз.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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