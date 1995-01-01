Аспиликуэта: «Пришло время показать себя и выиграть Лигу Европу во второй раз»

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта высказался об участии команды в Лиге Европы.

Завтра, 2 мая, «Челси» сыграет с «Айнтрахтом» в полуфинале турнира.

О Лиге Европы

«В «Челси» мы начинаем каждый сезон с мыслями о победе во всех турнирах. В этом году из пары турниров мы выбыли. Путь до этой стадии долгий. В этом турнире много сильных команд, и завоевание трофея – наш приоритет. Нас ждут 180 минут плюс возможное добавленное время, так что надо быть готовыми к этому. Надеемся отправиться в Баку.

О победе в турнире в 2013 году

Это был мой первый трофей в составе «Челси», а это всегда нечто особенное. Он отличается от Премьер-лиги, где ты проводишь 38 матчей. Мы гордимся этим достижением. Пришло время показать себя и выиграть турнир во второй раз.