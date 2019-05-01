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    Семак: «Нужно работать и готовиться к играм. Мы еще ничего не решили, ничего не добились»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ против «Ахмата».

    — Близится развязка чемпионата, понятна турнирная ситуация. Что будет ключевым на данный момент — не перегореть эмоционально или быть полностью готовыми физически, учитывая, что команда сыграла три матча за неделю?

    — Думаю, нужно где-то наполнить эмоциональную составляющую, учитывая, сколько их было потрачено. С функциональной точки зрения нужно отойти от трех матчей. Все они были сложные, напряженные, затрачено колоссальное количество сил и эмоций. Нужно прийти в себя и в обычном режиме готовиться к следующей игре. Мы еще ничего не решили, ничего не добились. Нужно работать и готовиться.

    — «Ахмат» зарекомендовал себя командой, которая борется на своем поле и забирает очки у конкурентов, в том числе — из верхней части таблицы. Чего ждете от матча?

    — Опытная, организованная команда, которая умеет и знает как играть в футбол. Достаточно надежно проводит и домашние матчи, и выездные. Не позволяет соперникам создавать много моментов у своих ворот, достаточно активно действует в атаке. И на флангах, и в центре поля есть индивидуально сильные футболисты с хорошо поставленным ударом. Опасные стандарты. Сбалансированная команда. Нас ждет очень сложный матч, должны к нему готовиться на сто процентов и подойти к игре в хорошем состоянии, чтобы победить.

    — Вновь предстоит встретиться с командой, играющей в три центральных защитника. Насколько это неприятно и непросто?

    — Команда выбирает тактику, исходя из своих задач и своего состава. Конечно, сложнее играть, когда команда, обладающая опытными футболистами, действует с большим количеством и качеством в обороне. Вскрывать такую линию защиты всегда сложнее. Перед нами стоит задача победить. Должны и забить, и не пропустить, действовать сбалансированно. Нельзя сказать, что «Ахмат» — такая уж и обороняющаяся команда. Они хорошо играют как в защите, так и в нападении, стараются проводить быстрые атаки, активно играть на флангах. У обеих команд есть набор мыслей насчет того, как играть. Посмотрим, как все будет в матче.

    • Матч «Ахмат» – «Зенит» пройдет 4 мая.
    • «Зенит» возглавляет таблицу с 57 очками и на восемь очков опережает «Локомотив».
    • «Ахмат» с 35 очками идет девятым.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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