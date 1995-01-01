Озил: «Я счастлив в «Арсенале». Хочу остаться в клубе»

сдулся конечно сильно... в реале был одним из лучших распасовщиков на то время, в футболе.. а теперь.. Что ты , что санчез..
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил дал интервью Sky Sports, в котором рассказал о своих планах и об отношениях с главным тренером клуба Унаи Эмери.
Хочет ли он остаться в «Арсенале»
Абсолютно. У меня еще два года по контракту. Я не знаю, что будет потом, но у меня еще два года.
Счастлив ли он в клубе
Да. А почему нет? Мне 30 лет, у меня впереди еще есть время. Конечно, еще все зависит от клубов, но здесь у меня еще два года – что будет после этого, я не знаю.
Есть ли у него разногласия с Эмери
Нет. Точно нет. Всегда есть слухи, но все внутри клуба знают, что у нас хорошие отношения.
Доволен ли он игровым временем
Это расстраивает. Я хочу играть в каждом матче. Я пропустил матчи из-за травмы, но это футбол.
- Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года.
- В текущем сезоне АПЛ провел 23 матча, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.