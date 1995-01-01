Озил: «Я счастлив в «Арсенале». Хочу остаться в клубе»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил дал интервью Sky Sports, в котором рассказал о своих планах и об отношениях с главным тренером клуба Унаи Эмери.

Хочет ли он остаться в «Арсенале»

Абсолютно. У меня еще два года по контракту. Я не знаю, что будет потом, но у меня еще два года.

Счастлив ли он в клубе

Да. А почему нет? Мне 30 лет, у меня впереди еще есть время. Конечно, еще все зависит от клубов, но здесь у меня еще два года – что будет после этого, я не знаю.

Есть ли у него разногласия с Эмери

Нет. Точно нет. Всегда есть слухи, но все внутри клуба знают, что у нас хорошие отношения.

Доволен ли он игровым временем

Это расстраивает. Я хочу играть в каждом матче. Я пропустил матчи из-за травмы, но это футбол.