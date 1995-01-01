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    Озил: «Я счастлив в «Арсенале». Хочу остаться в клубе»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил дал интервью Sky Sports, в котором рассказал о своих планах и об отношениях с главным тренером клуба Унаи Эмери.

    Хочет ли он остаться в «Арсенале»

    Абсолютно. У меня еще два года по контракту. Я не знаю, что будет потом, но у меня еще два года.

    Счастлив ли он в клубе

    Да. А почему нет? Мне 30 лет, у меня впереди еще есть время. Конечно, еще все зависит от клубов, но здесь у меня еще два года – что будет после этого, я не знаю.

    Есть ли у него разногласия с Эмери

    Нет. Точно нет. Всегда есть слухи, но все внутри клуба знают, что у нас хорошие отношения.

    Доволен ли он игровым временем

    Это расстраивает. Я хочу играть в каждом матче. Я пропустил матчи из-за травмы, но это футбол.

    • Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года.
    • В текущем сезоне АПЛ провел 23 матча, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7745

      DeStar 15 минут назад

      сдулся конечно сильно... в реале был одним из лучших распасовщиков на то время, в футболе.. а теперь.. Что ты , что санчез..

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