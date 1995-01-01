Жена Икарди: «Мауро был капитаном «Интера». Теперь он матрос»

Жена нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара призналась, что не уверена в будущем футболиста в миланском клубе. По ее словам, он сам будет принимать решение.

«Я работаю на Мауро и мою семью. Я – менеджер.

Я хотела бы вернуться в Аргентину, чтобы продолжить свою карьеру [32-летняя Нара – модель, танцовщица и телеведущая]. Утром я встаю в 8:00 и везу детей в школу. Я предпочитаю нормальные машины, а не «Феррари» или «Роллс-Ройсы».

Останется ли Мауро в «Интере»? Посмотрим. Это будет решать он. У него осталось два года по контракту. Я могу только дать ему несколько советов.

Икарди был капитаном «Интера». Теперь он матрос», – сказала Нара.