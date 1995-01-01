Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Жена Икарди: «Мауро был капитаном «Интера». Теперь он матрос»

    Жена нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара призналась, что не уверена в будущем футболиста в миланском клубе. По ее словам, он сам будет принимать решение.

    «Я работаю на Мауро и мою семью. Я – менеджер.

    Я хотела бы вернуться в Аргентину, чтобы продолжить свою карьеру [32-летняя Нара – модель, танцовщица и телеведущая]. Утром я встаю в 8:00 и везу детей в школу. Я предпочитаю нормальные машины, а не «Феррари» или «Роллс-Ройсы».

    Останется ли Мауро в «Интере»? Посмотрим. Это будет решать он. У него осталось два года по контракту. Я могу только дать ему несколько советов.

    Икарди был капитаном «Интера». Теперь он матрос», – сказала Нара.

    • Аргентинец выступает за черно-синих с 2013 года.
    • В текущем сезоне форвард провел на клубном уровне 33 встречи, забил 16 мячей и сделал пять результативных передач.
    • Контракт Икарди с миланцами истекает в 2021 году.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:37
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3799

      серега кашин 48 минут назад

      а сама хлюхой и ей осталась

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      karamaltyk 56 минут назад

      Опять Нара. Уберите ее со своего контента

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69332
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru