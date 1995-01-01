Погба: «Критика со стороны экспертов? Им платят за то, чтобы они говорили на камеру»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал критику со стороны экс-хавбека «МЮ» Роя Кина, которой ирландец подверг его после разгромного поражения манкунианцев от «Эвертона» (0:4) в 35-м туре АПЛ.

Кин тогда заявил, что не стоит верить не единому слову француза и назвал его большой проблемой.

«Критика со стороны британских экспертов? Не беспокойтесь: им платят за то, чтобы что-то говорить перед камерой. Я просто действую на поле.

Они могут говорить все, что угодно. Им платят за это. Мне не платят за болтовню. Я получаю деньги за то, что нахожусь на поле и бьюсь за свою команду. Вот и все», – сказал Погба.