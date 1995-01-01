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    Кикнадзе – о возможном трансфере Смолова: «Сообщим, когда совершим сделки»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведет переговоры по большому числу футболистов. Руководитель не стал комментировать информацию о возможном уходе нападающего Федора Смолова.

    Вчера английские СМИ сообщили, что летом россиянин может перейти на правах аренды в дюссельдорфскую «Фортуну».

    «Мы ведeм переговоры по многим футболистам, как с целью прихода кого-то в клуб, так и с целью дальнейшего развития игроков и оптимизации их карьеры.

    Касается ли это Смолова? Совершим сделки, а потом уже сообщим», – сказал Кикнадзе.

    • Железнодорожники купили 29-летнего футболиста у «Краснодара» в августе 2018 года за 9 миллионов евро.
    • В этом сезоне форвард провел за москвичей 23 встречи, забил пять мячей и сделал три голевые передачи.

    Источник: «Чемпионат»

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