Кикнадзе – о возможном трансфере Смолова: «Сообщим, когда совершим сделки»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведет переговоры по большому числу футболистов. Руководитель не стал комментировать информацию о возможном уходе нападающего Федора Смолова.

Вчера английские СМИ сообщили, что летом россиянин может перейти на правах аренды в дюссельдорфскую «Фортуну».

«Мы ведeм переговоры по многим футболистам, как с целью прихода кого-то в клуб, так и с целью дальнейшего развития игроков и оптимизации их карьеры.

Касается ли это Смолова? Совершим сделки, а потом уже сообщим», – сказал Кикнадзе.