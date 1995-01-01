Express: Смолов летом может перейти в клуб Бундеслиги «Фортуну»

Арсенал-Уфа его уровень
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов заинтересовал немецкую «Фортуну», пишет Express. Немцы прорабатывают вариант с арендой россиянина летом.
Известно, что сам форвард заинтересован в переезде в Европу. В то же время «Фортуна» не готова платить футболисту деньги, прописанные в контракте с «Локомотивом». Дюссельдорфцы попросят московский клуб взять часть зарплаты Смолова на себя.
- Форвард перешел в «Локомотив» летом из «Краснодара».
- В текущем сезоне РПЛ Смолов провел 20 матчей, забил шесть голов, сделал три результативные передачи.
- «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
Википедия определяет газету Express как »бульварную». Издание освещает события на территории Кельна, Бонна, Дюссельдорфа.