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    Express: Смолов летом может перейти в клуб Бундеслиги «Фортуну»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов заинтересовал немецкую «Фортуну», пишет Express. Немцы прорабатывают вариант с арендой россиянина летом.

    Известно, что сам форвард заинтересован в переезде в Европу. В то же время «Фортуна» не готова платить футболисту деньги, прописанные в контракте с «Локомотивом». Дюссельдорфцы попросят московский клуб взять часть зарплаты Смолова на себя.

    • Форвард перешел в «Локомотив» летом из «Краснодара».
    • В текущем сезоне РПЛ Смолов провел 20 матчей, забил шесть голов, сделал три результативные передачи.
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: Express

    Википедия определяет газету Express как »бульварную». Издание освещает события на территории Кельна, Бонна, Дюссельдорфа.

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3636

      3a zenit 3 минуты назад

      Арсенал-Уфа его уровень

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      Рейтинг: +1772

      кошмарик 3 минуты назад

      Дюсик отличный город чтобы встретить футбольную старость.. на Кёниг аллее много дорогих магазинов,а в альтштаде огромное количество маленьких ресторанчиков с отличным пивом и айсбаном.. до Амстердама с развратным девками и дурью 1,5 часа на машине.. все что надо для завершающего карьеру футболера

      0
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      Рейтинг: +362

      Борат 19 минут назад

      Что за дичь?
      Какой резон локомотиву от такой аренды? Минус нап и ещё часть зп ему листать... Чета я не вкуриваю!

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      Рейтинг: +689

      CSKA471 40 минут назад

      Федя реально хорош, просто из Москвы надо валить

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      Рейтинг: +689

      CSKA471 41 минуту назад

      Да пусть едет

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      Рейтинг: +2065

      Гиви Эрудитошвили 47 минут назад

      А Бузову Федя не заинтересовал ?... Ну не отличаются футболисты высоким интеллектом, но не на столько же, чтобы имея большую зарплату в клубе, который будет выступать в еврокубках. И скорей всего в ЛЧ, потом уехать на чужбину, в клуб середняк, где будет получать меньше зарплату из-за высоких налогов с неизвестной перспективой. Уезжать надо было 2 года назад в Европу, а теперь поезд ушёл, вокзал остался...

      0
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      Рейтинг: +1

      DonBaton 54 минуты назад

      У них что,летом плановая посадка деревьев и им нужно дорогостоящее бревно?

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      Рейтинг: +2463

      Viper for CSKA 1 час назад

      Успех Лукебакио подразумевает, что нужно продолжать в том же духе. Брать молодых не очень раскрученных, но уже на каком то уровне себя зарекомендовавших талантов. Зачем в такой ситуации стареющий Смолов? Дюссельдорф с молодежью стал открытием чемпионата, а с возвращением к стратегии игры условными Воронинами можно и обратно во вторую Бундеслигу отправиться.

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      Рейтинг: +54

      Leeds1023 1 час назад

      О боже! Какая дичь!

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      Рейтинг: +2075

      ivan-football-fan 1 час назад

      Как????
      Федя, ты ещё ЗДЕСЬ????
      ЧТО ТЫ ТУТ ЗАБЫЛ??
      Тебе обязательно надо 10 лямов зелени заработать?
      ПРОСТО ПЯТИ НЕ ХВАТИТ?)))))
      Езжай поживи нормально, подыши свежим воздухом!

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