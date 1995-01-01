Express: Смолов летом может перейти в клуб Бундеслиги «Фортуну»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов заинтересовал немецкую «Фортуну», пишет Express. Немцы прорабатывают вариант с арендой россиянина летом.

Известно, что сам форвард заинтересован в переезде в Европу. В то же время «Фортуна» не готова платить футболисту деньги, прописанные в контракте с «Локомотивом». Дюссельдорфцы попросят московский клуб взять часть зарплаты Смолова на себя.