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    AS: Эриксен договорился о контракте с «Реалом». Датчанин будет зарабатывать более 4 миллионов в год

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Реал».

    По информации AS, 27-летний футболист согласовал с мадридцами личный контракт. Его зарплата превысит 4 миллиона евро в год [столько игрок зарабатывает в «Тоттенхэме»].

    Клуб уже начали переговоры по трансферу датчанина. Ранее сообщалось, что лондонцы хотят получить за хавбека 150 миллионов евро.

    • Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает в 2020 году.
    • В этом сезоне полузащитник провел на клубном уровне 47 матчей, записав на свой счет девять голов и 17 результативных передач.

    Источник: AS

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    01.05.2019 15:15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +190

      Konb48 2 мая 2019, 15:54

      Уважаемый сайт! Спасибо, что ваши сотрудники поставили мне минусы, но все же переименовали статью. Удаляюсь с сайта!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 2 мая 2019, 10:07

      Однозначно усилит любую команду. Его огромный плюс - ещё и в неконфликтности и скромности. Но хотелось бы, чтобы остался в ТТХ. Там он - бог.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 1 мая 2019, 21:46

      Очень мало

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 мая 2019, 18:24

      Не верю, что заиграет в Реале. Переоценён мне кажется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 мая 2019, 18:03

      Однозначно усилит любую команду.

      3
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      Рейтинг: +18

      Rodger1987 1 мая 2019, 17:58

      4 миллиона? У нас кокоша больше получает сидя в сизо)

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 мая 2019, 17:56

      зачем он нужен при Модриче?

      0
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      Рейтинг: +905

      VVadic 1 мая 2019, 17:00

      Только через год!!!

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 1 мая 2019, 16:49

      Эриксен, Азар, Погба, Мбаппе и Неймар пусть все вместе переходят в Реал

      2
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      Рейтинг: +190

      Konb48 1 мая 2019, 16:02

      Название статьи "AS: Эриксен договорился о контракте с «Реалом». Датчанин будет зарабатывать более 4 миллиона в год". Теперь вопрос. Вы где авторов берете? Что у них в школе по русскому языку было?
      ...Зарабатывать более 4 миллиона в год, началька...
      Почти каждый день такая фигня на сайте.

      -3
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