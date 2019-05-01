AS: Эриксен договорился о контракте с «Реалом». Датчанин будет зарабатывать более 4 миллионов в год

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Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Реал».
По информации AS, 27-летний футболист согласовал с мадридцами личный контракт. Его зарплата превысит 4 миллиона евро в год [столько игрок зарабатывает в «Тоттенхэме»].
Клуб уже начали переговоры по трансферу датчанина. Ранее сообщалось, что лондонцы хотят получить за хавбека 150 миллионов евро.
- Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает в 2020 году.
- В этом сезоне полузащитник провел на клубном уровне 47 матчей, записав на свой счет девять голов и 17 результативных передач.