AS: Эриксен договорился о контракте с «Реалом». Датчанин будет зарабатывать более 4 миллионов в год

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Реал».

По информации AS, 27-летний футболист согласовал с мадридцами личный контракт. Его зарплата превысит 4 миллиона евро в год [столько игрок зарабатывает в «Тоттенхэме»].

Клуб уже начали переговоры по трансферу датчанина. Ранее сообщалось, что лондонцы хотят получить за хавбека 150 миллионов евро.