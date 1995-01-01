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    Семак – о Ерохине: «Следим за его состоянием каждый день. Не хотим рисковать игроком»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что восстановление полузащитника Александра Ерохина затягивается.

    Футболист получил травму 9 декабря в матче 17-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

    «В феврале у Ерохина была операция на голеностопе. Мы следим за его состоянием каждый день. Это важный для «Зенита» игрок, он помог нам в осенней части чемпионата. Конечно, сам Саша настроен вернуться в строй как можно быстрее. Ерохин – сильный футболист, который выкладывается на тренировках на сто процентов.

    Мы надеялись, что он вернeтся на поле уже в апреле, но сейчас понимаем: реабилитация займeт больше времени. Не хотим рисковать своим игроком», – сказал Семак.

    В текущем сезоне 29-летний хавбек провел за петербуржцев 24 встречи, отметившись пятью мячами и тремя голевыми передачами.

    Источник: «Чемпионат»

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