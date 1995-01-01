Семак – о Ерохине: «Следим за его состоянием каждый день. Не хотим рисковать игроком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что восстановление полузащитника Александра Ерохина затягивается.

Футболист получил травму 9 декабря в матче 17-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

«В феврале у Ерохина была операция на голеностопе. Мы следим за его состоянием каждый день. Это важный для «Зенита» игрок, он помог нам в осенней части чемпионата. Конечно, сам Саша настроен вернуться в строй как можно быстрее. Ерохин – сильный футболист, который выкладывается на тренировках на сто процентов.

Мы надеялись, что он вернeтся на поле уже в апреле, но сейчас понимаем: реабилитация займeт больше времени. Не хотим рисковать своим игроком», – сказал Семак.

В текущем сезоне 29-летний хавбек провел за петербуржцев 24 встречи, отметившись пятью мячами и тремя голевыми передачами.