Журналист Il Giornale: «Ювентус» ведет переговоры с Гвардиолой. Все может решиться в конце мая или в начале июня»

«Ювентус» ведет переговоры с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Об этом рассказал Луиджи Гуэльпа, журналист Il Giornale [ежедневная итальянская газета со средним дневным тиражом 79 125 экземпляров. Основана в 1975 году. Число подписчиков в твиттере – 464 тысячи человек].

«Первая встреча «Ювентуса» и Гвардиолы состоялась 8 марта. В то время это были просто обсуждения, а сейчас ведутся переговоры.

Все может решиться в конце мая или в начале июня», – цитирует Гуэльпу Tribalfootball со ссылкой на Radio CRC.