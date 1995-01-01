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    Журналист Il Giornale: «Ювентус» ведет переговоры с Гвардиолой. Все может решиться в конце мая или в начале июня»

    «Ювентус» ведет переговоры с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Об этом рассказал Луиджи Гуэльпа, журналист Il Giornale [ежедневная итальянская газета со средним дневным тиражом 79 125 экземпляров. Основана в 1975 году. Число подписчиков в твиттере – 464 тысячи человек].

    «Первая встреча «Ювентуса» и Гвардиолы состоялась 8 марта. В то время это были просто обсуждения, а сейчас ведутся переговоры.

    Все может решиться в конце мая или в начале июня», – цитирует Гуэльпу Tribalfootball со ссылкой на Radio CRC.

    • Гвардиола возглавил «Сити» в 2016 году и спустя сезон выиграл с командой АПЛ.
    • Контракт испанского специалиста рассчитан до июня 2021 года.
    • «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги за два тура до конца чемпионата.

    Источник: Tribalfootball

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