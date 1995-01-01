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    Эриксен: «Первые 20 минут матча мы были зрителями»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прокомментировал проигрыш от «Аякса» (0:1) в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов.

    «Мы не показали своего уровня, мы просто до него не добрались. В первые 20 минут мы были зрителями этого матча. Нам нужно изменить очень много вещей к ответной игре.

    Мы дали «Аяксу» играть лучше нас. У них хорошая команда, но мы всю игру лишь способствовали их победе. Это наша ошибка. Никто не хотел провести такой первый тайм, как мы. Все понимали, что мы не боролись. Мы проиграли, но во втором тайме мы были лучше.

    Не нужно говорить о травмированных игроках. В полуфинале ЛЧ неважно, кто играет. Нужно собраться. Надеюсь, в Амстердаме мы сможем все изменить», – заявил полузащитник.

    • Эриксен провел весь матч с первых минут.
    • Ответная игра в Амстердаме состоится 8 мая в 22:00.


    Источник: BBC

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