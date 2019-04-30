Де Лигт – самый молодой капитан в истории полуфиналов Лиги чемпионов

«Аякс» играет на выезде с «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Защитник амстердамцев Матейс де Лигт вывел команду на поле с капитанской повязкой в этой встрече.

Голландцу 19 лет 261 день. Он стал стал самым молодым капитаном в истории полуфиналов ЛЧ.