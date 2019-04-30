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    Де Лигт – самый молодой капитан в истории полуфиналов Лиги чемпионов

    «Аякс» играет на выезде с «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Защитник амстердамцев Матейс де Лигт вывел команду на поле с капитанской повязкой в этой встрече.

    Голландцу 19 лет 261 день. Он стал стал самым молодым капитаном в истории полуфиналов ЛЧ.

    • В этом сезоне де Лигт провел 50 матчей, забив шесть голов.
    • Ранее сообщалось, что на игрока претендуют топ-клубы, в числе которых «Барселона».
    • «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Аякс».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.04.2019 23:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      Grizli4G 1 час назад

      Не зря капитанская повязка у де Лигта. Этот парень в свои девятнадцать даже круче некоторых защитников играет. Если и дальше на таком уровне будет играть, то его ждет большое будущее

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