Де Лигт – самый молодой капитан в истории полуфиналов Лиги чемпионов

Не зря капитанская повязка у де Лигта. Этот парень в свои девятнадцать даже круче некоторых защитников играет. Если и дальше на таком уровне будет играть, то его ждет большое будущее
«Аякс» играет на выезде с «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Защитник амстердамцев Матейс де Лигт вывел команду на поле с капитанской повязкой в этой встрече.
Голландцу 19 лет 261 день. Он стал стал самым молодым капитаном в истории полуфиналов ЛЧ.
- В этом сезоне де Лигт провел 50 матчей, забив шесть голов.
- Ранее сообщалось, что на игрока претендуют топ-клубы, в числе которых «Барселона».
- «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Аякс».