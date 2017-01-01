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    Гаттузо: «Сейчас футболисты другие: жалуются, ищут оправдания»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо охарактеризовал современных футболистов. Итальянец считает, что они отличаются от предыдущих поколений.

    «В мое время в «Милане» была потрясающая атмосфера, мы уважали историю. Сейчас же характеры футболистов другие. Тренерам нужно быть осторожными в разговорах с игроками. Они жалуются, ищут оправдания. Все изменилось», – цитирует Гаттузо Football Italia.

    • Гаттузо возглавляет «Милан» с ноября 2017 года.
    • Контракт тренера с клубом рассчитан до 2021 года.
    • По итогам 34 туров «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Football Italia

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