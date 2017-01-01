Гаттузо: «Сейчас футболисты другие: жалуются, ищут оправдания»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо охарактеризовал современных футболистов. Итальянец считает, что они отличаются от предыдущих поколений.

«В мое время в «Милане» была потрясающая атмосфера, мы уважали историю. Сейчас же характеры футболистов другие. Тренерам нужно быть осторожными в разговорах с игроками. Они жалуются, ищут оправдания. Все изменилось», – цитирует Гаттузо Football Italia.