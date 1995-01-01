Азмун – о помощи пострадавшим от наводнения: «Чувствовал, что мой долг – помочь своему народу»

Сердар человек с добрым сердцем.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в марте помог жителям Ирана оправиться от последствий наводнения. Футболист объяснил поступок.
— Во время перерыва на матчи сборных в марте вы поехали помогать пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан. Насколько это был эмоциональный момент?
— В день моего приезда в Иран в стране начались наводнения. Многие мои соотечественники потеряли свои дома, некоторые погибли. Это было ужасно. Я чувствовал, что мой долг — помочь своему народу. Народ поддерживал меня, а я их. Они всегда будут в моeм сердце. По возвращении в Россию не мог тренироваться два дня. Постепенно всe нормализовалось.
- Азмун пришел в «Зенит» зимой из «Рубина».
- В девяти матчах за сине-бело-голубых в РПЛ иранец забил восемь голов.
- «Зенит» лидирует в таблице.