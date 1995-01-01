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    Азмун – о помощи пострадавшим от наводнения: «Чувствовал, что мой долг – помочь своему народу»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в марте помог жителям Ирана оправиться от последствий наводнения. Футболист объяснил поступок.

    — Во время перерыва на матчи сборных в марте вы поехали помогать пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан. Насколько это был эмоциональный момент?

    — В день моего приезда в Иран в стране начались наводнения. Многие мои соотечественники потеряли свои дома, некоторые погибли. Это было ужасно. Я чувствовал, что мой долг — помочь своему народу. Народ поддерживал меня, а я их. Они всегда будут в моeм сердце. По возвращении в Россию не мог тренироваться два дня. Постепенно всe нормализовалось.

    • Азмун пришел в «Зенит» зимой из «Рубина».
    • В девяти матчах за сине-бело-голубых в РПЛ иранец забил восемь голов.
    • «Зенит» лидирует в таблице.

    Источник: RT

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +896

      FRZZ 15 минут назад

      Сердар человек с добрым сердцем.

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      Рейтинг: +62

      Max GRIM 41 минуту назад

      Правильно сделал в Иране, и невозможность тренироваться в течение 2-х дней никак не помешала продолжить забивать.
      Поступайте правильно, и Ваши дела будут идти всё лучше и лучше.

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