Азмун – о помощи пострадавшим от наводнения: «Чувствовал, что мой долг – помочь своему народу»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в марте помог жителям Ирана оправиться от последствий наводнения. Футболист объяснил поступок.

— Во время перерыва на матчи сборных в марте вы поехали помогать пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан. Насколько это был эмоциональный момент?

— В день моего приезда в Иран в стране начались наводнения. Многие мои соотечественники потеряли свои дома, некоторые погибли. Это было ужасно. Я чувствовал, что мой долг — помочь своему народу. Народ поддерживал меня, а я их. Они всегда будут в моeм сердце. По возвращении в Россию не мог тренироваться два дня. Постепенно всe нормализовалось.