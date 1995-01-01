Азмун поучаствовал в спасении пострадавших от наводнения в Иране

Любые деяния,связанные с проявлением доброты и человечности, украшают человека,делают его лучше.Сердар,как истинный патриот своей страны не остался в стороне.Пусть многие "доброжелатели" скажут что это попытка лишний раз пропиариться,набрать себе бонусов среди поклонников.Пусть говорят...Собака лает-караван идёт.Сердар же поступил как настоящий мужик.Приехал и в меру своих сил помог пострадавшим.Одобряю!Молодчина!
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун принял участие в спасении жителей иранской провинции Голестан, пострадавших от наводнения.
В результате стихийного бедствия на севере Ирана погибли более 10 человек.
Больше всего пострадали Голестан (город Аккала затоплен на 65%), Мазендеран и Северный Хорасан.
В Голестане повреждены более 10 тысяч зданий, в Мазандеране – более шести тысяч, в Хорасане водные потоки разрушили или повредили более 1700 зданий.
Азмун помогает пострадавшим от наводнения в Иране