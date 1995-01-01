Азмун поучаствовал в спасении пострадавших от наводнения в Иране

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун принял участие в спасении жителей иранской провинции Голестан, пострадавших от наводнения.

В результате стихийного бедствия на севере Ирана погибли более 10 человек.

Больше всего пострадали Голестан (город Аккала затоплен на 65%), Мазендеран и Северный Хорасан.

В Голестане повреждены более 10 тысяч зданий, в Мазандеране – более шести тысяч, в Хорасане водные потоки разрушили или повредили более 1700 зданий.

Азмун помогает пострадавшим от наводнения в Иране