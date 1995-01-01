Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Азмун поучаствовал в спасении пострадавших от наводнения в Иране

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун принял участие в спасении жителей иранской провинции Голестан, пострадавших от наводнения.

    В результате стихийного бедствия на севере Ирана погибли более 10 человек.

    Больше всего пострадали Голестан (город Аккала затоплен на 65%), Мазендеран и Северный Хорасан.

    В Голестане повреждены более 10 тысяч зданий, в Мазандеране – более шести тысяч, в Хорасане водные потоки разрушили или повредили более 1700 зданий.

    Азмун помогает пострадавшим от наводнения в Иране

    Источник: Твиттер «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:12
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3917

      Krossmen73 44 минуты назад

      Любые деяния,связанные с проявлением доброты и человечности, украшают человека,делают его лучше.Сердар,как истинный патриот своей страны не остался в стороне.Пусть многие "доброжелатели" скажут что это попытка лишний раз пропиариться,набрать себе бонусов среди поклонников.Пусть говорят...Собака лает-караван идёт.Сердар же поступил как настоящий мужик.Приехал и в меру своих сил помог пострадавшим.Одобряю!Молодчина!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77068
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru