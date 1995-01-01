Давид Луис: «Я люблю «Саррибол», мне нравится видение футбола Сарри»

Защитник «Челси» Давид Луис оценил футбольную философию своего главного тренера Маурицио Сарри. Бразильцу импонирует стиль итальянца.

«Мне нравится видение футбола Сарри, его философия. Я люблю «Саррибол». Люди критикуют нас, потому что не думают, что мы работаем на полной самоотдаче. Мы пытаемся играть в футбол и становиться лучше. Лучшим завершением сезона для нас станет финал Лиги Европы», – цитирует Луиса Sky Sports.