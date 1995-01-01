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    Давид Луис: «Я люблю «Саррибол», мне нравится видение футбола Сарри»

    Защитник «Челси» Давид Луис оценил футбольную философию своего главного тренера Маурицио Сарри. Бразильцу импонирует стиль итальянца.

    «Мне нравится видение футбола Сарри, его философия. Я люблю «Саррибол». Люди критикуют нас, потому что не думают, что мы работаем на полной самоотдаче. Мы пытаемся играть в футбол и становиться лучше. Лучшим завершением сезона для нас станет финал Лиги Европы», – цитирует Луиса Sky Sports.

    • Сарри пришел в «Челси» летом из «Наполи».
    • Лондонцы в таблице АПЛ идут четвертыми.
    • В полуфинале Лиги Европы «Челси» сыграет с «Айнтрахтом».

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +362

      Борат 23 минуты назад

      А я люблю литробол.
      Мне нравится начислять по стопкам и принимать под хорошую закусь)

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