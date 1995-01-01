А я люблю литробол.
Мне нравится начислять по стопкам и принимать под хорошую закусь)
Защитник «Челси» Давид Луис оценил футбольную философию своего главного тренера Маурицио Сарри. Бразильцу импонирует стиль итальянца.
«Мне нравится видение футбола Сарри, его философия. Я люблю «Саррибол». Люди критикуют нас, потому что не думают, что мы работаем на полной самоотдаче. Мы пытаемся играть в футбол и становиться лучше. Лучшим завершением сезона для нас станет финал Лиги Европы», – цитирует Луиса Sky Sports.
- Сарри пришел в «Челси» летом из «Наполи».
- Лондонцы в таблице АПЛ идут четвертыми.
- В полуфинале Лиги Европы «Челси» сыграет с «Айнтрахтом».