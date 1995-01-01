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    Живоглядов по окончании сезона может перейти из «Уфы» в «Локомотив»

    «Локомотив» вновь вышел на «Уфу» по поводу трансфера защитника Дмитрия Живоглядова. Футболист мог переехать в Москву еще зимой.

    Столичный клуб намерен договориться о переходе к лету. «Локомотив» идет в зоне Лиги чемпионов, где Живоглядов еще ни разу не играл.

    • Защитник выступает за «Уфу» с 2016 года.
    • В текущем сезоне игрок принял участие в 18 матчах, сделал две результативные передачи.
    • «Уфа» в РПЛ идет в зоне переходных встреч.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1105

      Manilov 10 минут назад

      Если Локомотив его ответ себе, то будут молодцы. Добротный защитник

      0
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      Рейтинг: +3378

      Агасфер 15 минут назад

      Странно,что Витёк его в ЦСКА не гребёт!

      0
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