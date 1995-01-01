Живоглядов по окончании сезона может перейти из «Уфы» в «Локомотив»

«Локомотив» вновь вышел на «Уфу» по поводу трансфера защитника Дмитрия Живоглядова. Футболист мог переехать в Москву еще зимой.

Столичный клуб намерен договориться о переходе к лету. «Локомотив» идет в зоне Лиги чемпионов, где Живоглядов еще ни разу не играл.