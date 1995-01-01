Живоглядов по окончании сезона может перейти из «Уфы» в «Локомотив»

Если Локомотив его ответ себе, то будут молодцы. Добротный защитник
«Локомотив» вновь вышел на «Уфу» по поводу трансфера защитника Дмитрия Живоглядова. Футболист мог переехать в Москву еще зимой.
Столичный клуб намерен договориться о переходе к лету. «Локомотив» идет в зоне Лиги чемпионов, где Живоглядов еще ни разу не играл.
- Защитник выступает за «Уфу» с 2016 года.
- В текущем сезоне игрок принял участие в 18 матчах, сделал две результативные передачи.
- «Уфа» в РПЛ идет в зоне переходных встреч.