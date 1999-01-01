Goal: «Ювентус» готов продать Дибалу летом, но не имеет предложений по форварду

Крутой игрок, но сдал с приходом Рона... Не те скилы, что нужны команде сейчас, увы
«Ювентус» готов расстаться с нападающим Пауло Дибалой в ближайшее трансферное окно.
По информации Goal, 25-летний футболист больше не входит в планы туринского клуба.
Как уверяет источник, аргентинец наверняка покинет бело-черных, если главный тренер Массимилиано Аллегри останется на своем посту.
При этом в настоящее время «Ювентус» не имеет предложений по форварду. Ранее же интерес к игроку проявляли «ПСЖ», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
Представители Дибалы уже начали контактировать с другими клубами по поводу его возможного трансфера.
- Дибала перешел в туринский клуб из «Палермо» в 2015 году за 40 миллионов евро.
- За это время нападающий провел за «Ювентус» 179 матчей, забил 78 мячей и сделал 31 голевую передачу.
- Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.