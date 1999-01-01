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    Goal: «Ювентус» готов продать Дибалу летом, но не имеет предложений по форварду

    «Ювентус» готов расстаться с нападающим Пауло Дибалой в ближайшее трансферное окно.

    По информации Goal, 25-летний футболист больше не входит в планы туринского клуба.

    Как уверяет источник, аргентинец наверняка покинет бело-черных, если главный тренер Массимилиано Аллегри останется на своем посту.

    При этом в настоящее время «Ювентус» не имеет предложений по форварду. Ранее же интерес к игроку проявляли «ПСЖ», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

    Представители Дибалы уже начали контактировать с другими клубами по поводу его возможного трансфера.

    • Дибала перешел в туринский клуб из «Палермо» в 2015 году за 40 миллионов евро.
    • За это время нападающий провел за «Ювентус» 179 матчей, забил 78 мячей и сделал 31 голевую передачу.
    • Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Goal

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2207

      panmon 45 минут назад

      Крутой игрок, но сдал с приходом Рона... Не те скилы, что нужны команде сейчас, увы

      0
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      Рейтинг: +380

      VVadic 52 минуты назад

      Мы возьмём за 80млн!

      0
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