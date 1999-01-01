Goal: «Ювентус» готов продать Дибалу летом, но не имеет предложений по форварду

«Ювентус» готов расстаться с нападающим Пауло Дибалой в ближайшее трансферное окно.

По информации Goal, 25-летний футболист больше не входит в планы туринского клуба.

Как уверяет источник, аргентинец наверняка покинет бело-черных, если главный тренер Массимилиано Аллегри останется на своем посту.

При этом в настоящее время «Ювентус» не имеет предложений по форварду. Ранее же интерес к игроку проявляли «ПСЖ», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Представители Дибалы уже начали контактировать с другими клубами по поводу его возможного трансфера.