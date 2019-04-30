GFFN: Тухель уверен, что его не уволят из «ПСЖ». Тренер отклонил предложения «Баварии» и «Челси»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель планирует подготовку к новому сезону.

Как сообщает Get Football French News со ссылкой на L'Equipe, специалист уверен, что его не уволят, несмотря на неудачное выступление в Лиге чемпионов [вылет в 1/8 финала от «Манчестер Юнайтед»], Кубке Франции [поражения в финале от «Ренна»] и Кубке лиги [проигрыш «Генгаму» на стадии четвертьфинала].

Утверждается, что в марте немец заключил с парижанами новый контракт до июня 2021 года с зарплатой 7,5 миллиона евро за сезон, о котором еще не было объявлено официально.

По информации источника, Тухель уверен в своем будущем в «ПСЖ», поэтому отклонил предложения от «Баварии» и «Челси».

Специалист возглавляет французский клуб с лета 2018 года. В этом сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.