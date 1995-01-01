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    Лига чемпионов. «Тоттенхэм» примет «Аякс» в Лондоне

    Сегодня в Англии пройдет первая игра полуфинала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».

    Встреча «Тоттенхэм» – «Аякс» начнется в 22:00 по московскому времени.

    • Последний и единственный раз клубы пересекались в Кубке обладателей кубков УЕФА-1981/82 и по сумме двух матчей голландцы прошли английский клуб (4:3).
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1412

      Danish Dynamite 39 секунд назад

      "Аяксу" нечего терять, он и так выше головы прыгнул, и в этом его сила. Играют в своё удовольствие и не парятся. Пусть идут дальше)) ТТХ вполне проходим, он очень нестабилен.

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