Лига чемпионов. «Тоттенхэм» примет «Аякс» в Лондоне

"Аяксу" нечего терять, он и так выше головы прыгнул, и в этом его сила. Играют в своё удовольствие и не парятся. Пусть идут дальше)) ТТХ вполне проходим, он очень нестабилен.
Сегодня в Англии пройдет первая игра полуфинала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Встреча «Тоттенхэм» – «Аякс» начнется в 22:00 по московскому времени.
- Последний и единственный раз клубы пересекались в Кубке обладателей кубков УЕФА-1981/82 и по сумме двух матчей голландцы прошли английский клуб (4:3).
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.