Галлиани: «В 1994-м мы с Капелло напились и нашли трофей ЛЧ в мусорной урне»

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани вспомнил историю, случившуюся после победы клуба в Лиге чемпионов 1993/94.

В финальном матче в Афинах «Милан» обыграл «Барселону» со счетом 4:0.

«В Афинах мы с Фабио Капеллой сидели допоздна, пили вино бутылку за бутылкой, и забыли о кубке чемпионов. Уже были у лифта, когда заметили трофей в урне для мусора. Вероятно, горничная его туда положила. Мы вернули кубок в номер, я положил его в постель и уснул с ним. На следующее утро сказал жене, что у меня был самый волшебный сон в жизни», – вспоминает Галлиани.