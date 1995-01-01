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    Галлиани: «В 1994-м мы с Капелло напились и нашли трофей ЛЧ в мусорной урне»

    Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани вспомнил историю, случившуюся после победы клуба в Лиге чемпионов 1993/94.

    В финальном матче в Афинах «Милан» обыграл «Барселону» со счетом 4:0.

    «В Афинах мы с Фабио Капеллой сидели допоздна, пили вино бутылку за бутылкой, и забыли о кубке чемпионов. Уже были у лифта, когда заметили трофей в урне для мусора. Вероятно, горничная его туда положила. Мы вернули кубок в номер, я положил его в постель и уснул с ним. На следующее утро сказал жене, что у меня был самый волшебный сон в жизни», – вспоминает Галлиани.

    • «Милан» семь раз побеждал в главном еврокубке.
    • В последний раз команда выигрывала Лигу чемпионов в 2007 году.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +85

      Антон Л 23 минуты назад

      Все мы видели какого размера кубок чемпионов. А теперь представьте себе какого размера должна быть "урна для мусора"! Полный бред...

      0
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      Рейтинг: +804

      general.lizyukov > Антон Л 10 секунд назад

      скорее всего имелся в виду контейнер

      0
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      Рейтинг: +124

      Ашет Арбузян 26 минут назад

      так Барса в 2006 году титул брала)))

      0
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      Рейтинг: +9329

      Garrincha58 1 час назад

      жену обманул, а уснул наверное вместе с Фабио

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      Рейтинг: +293

      Звезда запаса 1 час назад

      Глупая история.

      0
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      Рейтинг: +361

      Файдаэн > Звезда запаса 53 минуты назад

      С хоккейным Кубком Стенли такие казусы случаются чуть ли не каждый год. Это давно стало неотъемлемой частью его истории.

      1
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      Рейтинг: +5019

      mihail200606 2 часа назад

      Жена обрадовалась..
      А Уборщица за барсу топила видать..

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