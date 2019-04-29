Павлюченко: «Больно смотреть на «Спартак». Половина игроков не соответствует уровню команды»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что многие футболисты красно-белых не заслуживают играть за московский клуб. Сегодня команда Олега Кононова сыграла на своем поле вничью с «Рубином» (1:1).

«Больно смотреть на «Спартак». Все отсутствует полностью, как будто вчера собрали футболистов, и они вышли и не знают, что делать с мячом. Тут дело не в тренере, а в составе, который есть сейчас в «Спартаке». Половина футболистов, которые есть в «Спартаке», не соответствует уровню команды.

Да, есть молодежь, но пока эта молодежь не сравнится с молодежью «Краснодара», это совсем разный уровень. Мне кажется, из сегодняшнего состава лишь 5-6 футболистов заслуживают играть за красно-белых. Да простят меня футболисты, но некоторые не тянут уровень.

«Спартак» – это команда, которая каждый год должна бороться за чемпионство. Сейчас начнут говорить, что тренер виноват, да нет. Тут, наверное, нет вины тренера, просто с сегодняшними футболистами «Спартак» не может решать большие задачи», – сказал Павлюченко.