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    Павлюченко: «Больно смотреть на «Спартак». Половина игроков не соответствует уровню команды»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что многие футболисты красно-белых не заслуживают играть за московский клуб. Сегодня команда Олега Кононова сыграла на своем поле вничью с «Рубином» (1:1).

    «Больно смотреть на «Спартак». Все отсутствует полностью, как будто вчера собрали футболистов, и они вышли и не знают, что делать с мячом. Тут дело не в тренере, а в составе, который есть сейчас в «Спартаке». Половина футболистов, которые есть в «Спартаке», не соответствует уровню команды.

    Да, есть молодежь, но пока эта молодежь не сравнится с молодежью «Краснодара», это совсем разный уровень. Мне кажется, из сегодняшнего состава лишь 5-6 футболистов заслуживают играть за красно-белых. Да простят меня футболисты, но некоторые не тянут уровень.

    «Спартак» – это команда, которая каждый год должна бороться за чемпионство. Сейчас начнут говорить, что тренер виноват, да нет. Тут, наверное, нет вины тренера, просто с сегодняшними футболистами «Спартак» не может решать большие задачи», – сказал Павлюченко.

    • Павлюченко выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год. На его счету 69 голов в 141 матче за команду.
    • Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Sport24

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    29.04.2019 23:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1571

      uBaH_ 8 секунд назад

      Тренер - нытик = стеночки, забегания

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      Рейтинг: +2329

      мы_не_рабы 7 минут назад

      Молодёжь Краснодара играет, а молодёжь Спартака сидит на скамейке. Зато "заслуженные" рвут и мечут...... пешочком.

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