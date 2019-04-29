Сорокин – лучший бомбардир «Рубина» и лидер по голам среди защитников в сезоне РПЛ

«Рубин» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в 26-м туре чемпионата России.

На 87-й минуте забил защитник казанского клуба Егор Сорокин.

Гол стал для 23-летнего футболиста шестым в текущем сезоне. Это лучший показатель результативности в команде Курбана Бердыева. У нападающего Дмитрия Полоза – четыре мяча.

Шесть мячей Сорокина – лучшая статистика среди всех защитников Премьер-лиги на данный момент.