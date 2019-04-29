Сорокин – лучший бомбардир «Рубина» и лидер по голам среди защитников в сезоне РПЛ

В Зенит уйдет сдохнет и станет в один ряд вместе с Новосельцевым, которого считали потенциальной заменой Игнашевича в сборной, но нет, Набиулиным на которого как раз была и сделана в сборной ставка, как на основного левого крайнего, но сдох пацан, Соловьевым, которому башню от его 3х млн контракта сорвало, Рязанцевым, Юсуповым, Мевлей, Капленко, дурень который ушел из Краснодара за основным составом и кинувший Белоруссию и т.д. и как ржачно не осталось добить совсем чутка до конца осталось Мамману, Краневитора и Шатова, а дальше и Азмуна
«Рубин» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в 26-м туре чемпионата России.
На 87-й минуте забил защитник казанского клуба Егор Сорокин.
Гол стал для 23-летнего футболиста шестым в текущем сезоне. Это лучший показатель результативности в команде Курбана Бердыева. У нападающего Дмитрия Полоза – четыре мяча.
Шесть мячей Сорокина – лучшая статистика среди всех защитников Премьер-лиги на данный момент.
- Игрок перешел из дубля в главную команду «Рубина» в июле 2017 года.
- Казанцы набрали 32 очка и остались на 11 месте в турнирной таблице.