Покеттино: «Фаворит Лиги чемпионов – тот, у кого есть Месси»

Думаю, что фаворит - АЯКС!)))
НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ОТ НИХ ЖДАТЬ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ!)))
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о шансах на победу в Лиге чемпионов.
Завтра, 30-го апреля, лондонцы примут «Аякс» в рамках первой встречи 1/2 финала.
«Судя по тому, что случилось в четвертьфиналах, в турнире нет фаворита. Лично для меня фаворит – тот, за кого играет Лионель Месси, то есть «Барселона».
Будь это не так, у каждого полуфиналиста было бы по 25% на победу», – цитирует специалиста Goal.
- В 45 матчах сезона Месси забил 46 голов и отдал 22 голевые передачи.
- Соперник каталонцев по полуфиналу – «Ливерпуль». Матчи состоятся 1 и 9 мая.