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    Покеттино: «Фаворит Лиги чемпионов – тот, у кого есть Месси»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о шансах на победу в Лиге чемпионов.

    Завтра, 30-го апреля, лондонцы примут «Аякс» в рамках первой встречи 1/2 финала.

    «Судя по тому, что случилось в четвертьфиналах, в турнире нет фаворита. Лично для меня фаворит – тот, за кого играет Лионель Месси, то есть «Барселона».

    Будь это не так, у каждого полуфиналиста было бы по 25% на победу», – цитирует специалиста Goal.

    • В 45 матчах сезона Месси забил 46 голов и отдал 22 голевые передачи.
    • Соперник каталонцев по полуфиналу – «Ливерпуль». Матчи состоятся 1 и 9 мая.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 20:20
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +2054

      ivan-football-fan 11 минут назад

      Думаю, что фаворит - АЯКС!)))
      НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ОТ НИХ ЖДАТЬ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ!)))

      0
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      Рейтинг: +2054

      ivan-football-fan 11 минут назад

      Наверное, из за Месси, который пребывает в лучшей своей форме, Барселона является фаворитом....Тривиальная мысль.
      НО... коглда в футболе фавориты ГАРАНТИРОВАННО побеждали?
      Где был Месси в предыдущие три сезона?
      В БАРСЕЛОНЕ!
      А где была Барселона в предыдущие три сезона в ЛЧ?
      А КТО ЩАС ВСПОМНИТ-ТО?))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +43

      khateev 53 минуты назад

      Ливерпуль как команда посильнее.Короче Лео против Ливерпуля.Матч будет-шикарный.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2629

      dinar7777dinar > khateev 38 минут назад

      Хммм я думаю ливерпуль слишком переоценен и то что они потеряли такой отрыв от сити только это лишний раз доказывает . У Барселоны есть чем крыть .

      0
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      ...
      Рейтинг: +5221

      KLIM777 > khateev 35 минут назад

      Ливерпуль раскатает этих мешков. Месси это реально главная угроза, надо постараться его вырубить в первом матче))

      0
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      Рейтинг: +4278

      84aivengo 55 минут назад

      пыль в глаза пускает сладкими речами

      0
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      Рейтинг: +405

      Санёк 17 1 час назад

      Месси три года назад не играл что ли?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2368

      Yev 1 час назад

      Формулировка была такая, что я было подумал что речь идёт о его жене.

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