Покеттино: «Фаворит Лиги чемпионов – тот, у кого есть Месси»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о шансах на победу в Лиге чемпионов.

Завтра, 30-го апреля, лондонцы примут «Аякс» в рамках первой встречи 1/2 финала.

«Судя по тому, что случилось в четвертьфиналах, в турнире нет фаворита. Лично для меня фаворит – тот, за кого играет Лионель Месси, то есть «Барселона».

Будь это не так, у каждого полуфиналиста было бы по 25% на победу», – цитирует специалиста Goal.