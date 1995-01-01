Дзюба: «Любите футбол, переживайте за сборную России»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал видеообращение к болельщикам.

«Любите футбол, переживайте за сборную России. А клубные принадлежности на ваше усмотрение», – цитирует Дзюбу твиттер российской сборной.

8 и 11 июня национальная команда проведет матчи третьего и четвертого туров отбора к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром соответственно.

В этом сезоне Дзюба провел за петербургский клуб 35 встреч, забил 13 мячей и сделал 10 результативных передач.

За сборную России форвард сыграл шесть матчей, отметившись двумя голами и одной передачей.