Дзюба: «Любите футбол, переживайте за сборную России»

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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал видеообращение к болельщикам.
«Любите футбол, переживайте за сборную России. А клубные принадлежности на ваше усмотрение», – цитирует Дзюбу твиттер российской сборной.
8 и 11 июня национальная команда проведет матчи третьего и четвертого туров отбора к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром соответственно.
- В этом сезоне Дзюба провел за петербургский клуб 35 встреч, забил 13 мячей и сделал 10 результативных передач.
- За сборную России форвард сыграл шесть матчей, отметившись двумя голами и одной передачей.
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— Сборная России (@TeamRussia) 29 апреля 2019 г.