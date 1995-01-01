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    Дзюба: «Любите футбол, переживайте за сборную России»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал видеообращение к болельщикам.

    «Любите футбол, переживайте за сборную России. А клубные принадлежности на ваше усмотрение», – цитирует Дзюбу твиттер российской сборной.

    8 и 11 июня национальная команда проведет матчи третьего и четвертого туров отбора к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром соответственно.

    • В этом сезоне Дзюба провел за петербургский клуб 35 встреч, забил 13 мячей и сделал 10 результативных передач.
    • За сборную России форвард сыграл шесть матчей, отметившись двумя голами и одной передачей.

    Источник: Твиттер сборной России

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +42

      fedorovi4 22 секунды назад

      РОССИЯ это святое! это наше ВСЁ! это наша РОДИНА!

      0
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      Рейтинг: +5212

      KLIM777 28 минут назад

      Будем переживать, чтобы в ничью с Сан-Марино не сыграли.

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