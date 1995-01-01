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    Тренер сборной Чехии – о гибели Шурала: «О нем останутся только самые приятные воспоминания»

    Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал новость о гибели полузащитника «Аланьяспора» Йозефа Шурала.

    «Я знал его со времен выступлений за «Слован». Он был очень честным парнем, и о нем останутся только самые приятные воспоминания. Новость о гибели Йозефа стала для меня сильным ударом. Мои соболезнования семье», – сказал Шилгавы.

    • 28-летний Шурал погиб в результате ДТП. Автобус с игроками «Аланьяспора» перевернулся на дороге.
    • Хавбек провел 20 матчей в составе сборной Чехии и забил один гол.

    Источник: Официальный сайт футбольной ассоциации Чехии

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