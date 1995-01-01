Тренер сборной Чехии – о гибели Шурала: «О нем останутся только самые приятные воспоминания»

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал новость о гибели полузащитника «Аланьяспора» Йозефа Шурала.

«Я знал его со времен выступлений за «Слован». Он был очень честным парнем, и о нем останутся только самые приятные воспоминания. Новость о гибели Йозефа стала для меня сильным ударом. Мои соболезнования семье», – сказал Шилгавы.