Тренер сборной Чехии – о гибели Шурала: «О нем останутся только самые приятные воспоминания»

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал новость о гибели полузащитника «Аланьяспора» Йозефа Шурала.
«Я знал его со времен выступлений за «Слован». Он был очень честным парнем, и о нем останутся только самые приятные воспоминания. Новость о гибели Йозефа стала для меня сильным ударом. Мои соболезнования семье», – сказал Шилгавы.
- 28-летний Шурал погиб в результате ДТП. Автобус с игроками «Аланьяспора» перевернулся на дороге.
- Хавбек провел 20 матчей в составе сборной Чехии и забил один гол.