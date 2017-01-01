Football Italia: руководство «Милана» обсуждает увольнение Гаттузо

Однозначно Дженаро на выход!
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо уже сегодня может покинуть свой пост, сообщает Football Italia.
По информации источника, руководство клуба обсуждает увольнение 41-летнего специалиста в связи с резко ухудшившимися результатами.
В совете директоров «Милана» опасаются, что команда вообще может не попасть в еврокубки.
- Гаттузо возглавляет «Милан» с ноября 2017 года.
- Контракт тренера с клубом рассчитан до 2021 года.
- По итогам 34 туров «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.