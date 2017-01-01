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    Football Italia: руководство «Милана» обсуждает увольнение Гаттузо

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо уже сегодня может покинуть свой пост, сообщает Football Italia.

    По информации источника, руководство клуба обсуждает увольнение 41-летнего специалиста в связи с резко ухудшившимися результатами.

    В совете директоров «Милана» опасаются, что команда вообще может не попасть в еврокубки.

    • Гаттузо возглавляет «Милан» с ноября 2017 года.
    • Контракт тренера с клубом рассчитан до 2021 года.
    • По итогам 34 туров «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:50
    Комментарии3
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      Рейтинг: +807

      Tsigan 2 часа назад

      Однозначно Дженаро на выход!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      PNZ1985 3 часа назад

      это шанс для Спартака)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4196

      piligrim1986 3 часа назад

      ну ни о чем он

      0
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