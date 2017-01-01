Football Italia: руководство «Милана» обсуждает увольнение Гаттузо

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо уже сегодня может покинуть свой пост, сообщает Football Italia.

По информации источника, руководство клуба обсуждает увольнение 41-летнего специалиста в связи с резко ухудшившимися результатами.

В совете директоров «Милана» опасаются, что команда вообще может не попасть в еврокубки.