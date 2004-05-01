Гвардиола повторил рекорд Моуринью в АПЛ

В рамках 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Бернли» со счетом 1:0.

Благодаря этой победе манкунианцы набрали 92 очка в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

Таким образом, Хосеп Гвардиола стал вторым тренером в истории, которому удалось взять со своей командой более 90 баллов в двух сезонах АПЛ подряд.

Ранее это достижение покорялось только Жозе Моуринью с «Челси» в сезонах 2004/05 (95) и 2005/06 (91).