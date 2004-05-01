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    Гвардиола повторил рекорд Моуринью в АПЛ

    В рамках 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Бернли» со счетом 1:0.

    Благодаря этой победе манкунианцы набрали 92 очка в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

    Таким образом, Хосеп Гвардиола стал вторым тренером в истории, которому удалось взять со своей командой более 90 баллов в двух сезонах АПЛ подряд.

    Ранее это достижение покорялось только Жозе Моуринью с «Челси» в сезонах 2004/05 (95) и 2005/06 (91).

    Источник: Squawka

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6394

      Cules2013 47 минут назад

      сильно, главное теперь победить.
      Ну что, где там хейтеры, которые говорили, что АПЛ Пеп не потянет? что он только с Месси в составе может брать трофеи?

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