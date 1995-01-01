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    Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии PFA

    Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг победил в голосовании на звание лучшего молодого игрока года в Англии по версии PFA (Профессиональной футбольной ассоциации).

    В борьбе за награду 24-летний англичанин опередил Трента Александера-Арнольда («Ливерпуль»), Бернарду Силву («Манчестер Сити»), Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед»), Деклана Райса («Вест Хэм») и Дэвида Брукса («Борнмут»).

    • Стерлинг является воспитанником «Ливерпуля», за «Манчестер Сити» выступает с 2015 года.
    • В текущем розыгрыше АПЛ он забил 17 голов и сделал 13 результативных передач в 32 матчах.

    Источник: Официальный сайт PFA

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1374

      InterMilLano1908 13 минут назад

      Странно что 24 года считают молодым... Дали бы Рашфорду, а то ему МЮ не хочет з.п поднимать)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5005

      mihail200606 3 часа назад

      24года?и он ещё в молодых?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6394

      Cules2013 3 часа назад

      ну тут без вариантов, хотя Бернардо тоже хорош.

      0
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