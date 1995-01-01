Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии PFA

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг победил в голосовании на звание лучшего молодого игрока года в Англии по версии PFA (Профессиональной футбольной ассоциации).

В борьбе за награду 24-летний англичанин опередил Трента Александера-Арнольда («Ливерпуль»), Бернарду Силву («Манчестер Сити»), Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед»), Деклана Райса («Вест Хэм») и Дэвида Брукса («Борнмут»).