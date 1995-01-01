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    Мусаев: «Сейчас у «Краснодара» не самые легкие времена»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

    – В последнее время в команде был тяжелый период. Есть трудности с составом, есть и другие, внутри команды, как следствие, мы стали играть хуже, чем в конце прошлого года, в начале сезона. Та критика, что была в отношении нашей игры, конечно же была заслуженной. Мы сами переживаем по этому поводу. Работаем и не ищем себе оправданий. Отдаем все силы на тренировках.

    Матч с ЦСКА был очень важен для нас, он сложился тяжело. Соперник был достаточно хорош. Мы забили быстрый гол, а потом не в основном свои действия строили на быстрых атаках. Отлично оборонялись, закрыли те зоны, действуя из которых ЦСКА особенно опасен. У нас действовала уверенно не только линия обороны, но и линии полузащиты и нападения. С каждой минутой матча зон для ответных атак у нас становилось всe больше, мы могли забивать и третий мяч. Доволен самоотдачей и дисциплиной своих подопечных.

    — Почему в последнее время вы не начинали так хорошо играть с первых минут матча, как в этой игре?

    — Мы хорошо начали, согласен, так надо начинать каждую игру. Возможно те ситуации, когда мы стартуем не очень хорошо — это больше психология, нежели плохая разминка с нашей стороны или еще что-то. Рады, что Даниил Уткин забил дебютный гол за основу. Этот футболист живет футболом, надеюсь, он будет играть ещe лучше.

    — В этом матче «Краснодар» не так много владел мячом, забивал после контратак. Была ли это выбранная вами тактика, либо так сложилась игра?

    — Мы не выходим играть вторым номером. Возможно, тут повлиял быстрый гол. Соперник пошел большими силами в атаку. Конечно, мы хотели больше контролировать мяч, проводить больше позиционных атак. По быстрым атакам все было хорошо. Самое важное была победа. Сейчас у нас не самые легкие времена.

    • «Краснодар» набрал 46 очков и поднялся на третье место.
    • ЦСКА с 44 очками идет четвертым.

    «Краснодар» обыграл ЦСКА благодаря воспитанникам. Уткин забил, Сафонов спас

    Источник: «Матч ТВ»

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